“PR La Casa del Campo”: lo que se sabe del nuevo “reality show” digital

“PR La Casa del Campo” es el primer “reality show” grabado íntegramente en el campo de Puerto Rico, cuyo estreno oficial está programado para el 12 de abril de 2026. El programa reúne a influencers y creadores de contenido de diversos países para vivir una experiencia auténtica de la cultura campesina boricua.

La producción, totalmente digital, se desarrollará en el Airbnb The Jibarito House, ubicado en el barrio Arenas de Utuado. Asimismo, presentará un formato de convivencia tipo “encierro” con transmisión 24/7 durante dos semanas consecutivas.

El elenco incluye a figuras de las redes sociales como Kimberly “La Más Preciosa”, Lenner Abad, Pepe,Maicol y Fabi.

Conoce a los participantes confirmados:

Xian Metaforas

Xian Metaforas (Xiian Christian) es un artista de rap y reggaetón de Vega Baja, Puerto Rico, conocido por temas como “Me quedo” (2026), “Enamorá del diablo” (2025) y “Pin Code” (2025). Su música está disponible en plataformas principales como Spotify, Apple Music, SoundCloud, Deezer y YouTube.

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Besito Pintao

Besito Pintao es el nombre artístico de Mar Candelaria (también conocida como Alexandra), una popular creadora de contenido e influencer de Puerto Rico. Su contenido se destaca por la promoción de la aceptación corporal, la lucha contra la gordofobia y reseñas de gastronomía local.

Putarka

La Putarka es una popular creadora de contenido, influencer y estilista (extensiones de cabello) con gran presencia en redes sociales como Instagram y TikTok. Es conocida por sus videos humorísticos, skits, sketches cómicos y colaboraciones, frecuentemente abordando temas de la vida cotidiana y situaciones divertidas.

Tito Haute

Tito Haute (cuyo nombre real es Jorge Fernández) es un joyero y creador de contenido cubano que ha ganado gran popularidad por sus diseños audaces y su carismática presencia en redes sociales como TikTok e Instagram.

La Candelita

Claudia Reyes, mejor conocida en redes sociales como “La Candelita”, es una popular creadora de contenido colombiana radicada en Cali. Se ha dado a conocer principalmente por sus videos de humor, estilo de vida y situaciones cotidianas que comparte con su comunidad.

Kimberly Irene

Kimberly Irene, conocida popularmente como “La más preciosa”, es una influencer, comediante y cantante mexicana que saltó a la fama como parte del colectivo “Las Perdidas”, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez.

Lener Abad

Lener Abad es un creador de contenido y modelo venezolano radicado en Colombia, conocido por su estilo dinámico y su creciente presencia en plataformas digitales como TikTok e Instagram.

Sebi Ayala

Sebi Ayala, conocido en redes sociales como “El Mexibori”, es un popular creador de contenido que destaca por su carisma y su conexión con la cultura puertorriqueña.

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Naisha y Keisha Lee Serpa

Naisha Serpa y Keisha Lee Serpa son hermanas y creadoras de contenido que forman parte del elenco oficial del nuevo “reality show” “PR La Casa del Campo” en Puerto Rico.

Fabi

Fabi es una influencer y creadora de contenido que ha ganado popularidad principalmente en TikTok e Instagram.

Maicol y Pepe

Maicol y El Pepe son un popular dúo de creadores de contenido dominicanos conocidos por sus videos de comedia, vlogs de vida diaria y contenido musical en plataformas como TikTok y YouTube.

Liza

La creadora de contenido Liza es conocida en redes sociales por su estilo artesanal y su participación en proyectos de entretenimiento local.

Edson Morales