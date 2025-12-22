Opinión
Lucho Miranda viene por primera vez a Puerto Rico con su espectáculo cómico

El comediante chileno debutará en el Centro de Bellas Artes en Santurce

22 de diciembre de 2025 - 1:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comediante chileno Lucho Miranda vendrá a Puerto Rico. (Instagram) (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El comediante chileno Lucho Miranda, una de las voces más originales y provocadoras del humor latinoamericano, llegará por primera vez a Puerto Rico como parte de su gira internacional “Abriendo las manos”, el viernes, 20 de marzo de 2026, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Lucho Miranda ha construido una carrera inspiradora y contundente. Al nacer, sufrió una asfixia nasal de ocho minutos que le provocó una parálisis cerebral y una discapacidad física del 70%. Lejos de ser una limitación, su historia se ha convertido en el corazón de un humor honesto, valiente y profundamente humano.

Actualmente, Miranda recorre los escenarios con su tour “Abriendo las manos”, en el que profundiza en su humor característico cercano, directo y altamente interactivo. En escena, personas con discapacidad dialogan con él y comparten sus vivencias relacionadas con distintas condiciones de salud.

Con sarcasmo, inteligencia y sensibilidad, Lucho rompe estigmas y prejuicios, llevando al público a la risa, la reflexión y, finalmente, a un mensaje poderoso: aceptarse tal como uno es y vivir la vida de manera plena y feliz.

“Abriendo las manos” es un show para todos, no exclusivamente para personas con discapacidad.

La gira ha sido un éxito rotundo en múltiples ciudades de Chile y se ha expandido internacionalmente con presentaciones en República Dominicana, Costa Rica, Panamá, España, Perú y Argentina.

En enero de 2026 llegará a Ciudad de México, en febrero a Colombia, y en marzo, Puerto Rico será su primera parada en Estados Unidos, marcando un momento histórico en su carrera.

El espectáculo producido por Osvaldo Rocafort para Lana Productions dará la oportunidad al público de vivir una experiencia única que combina humor, inclusión, y empatía, de la mano de un artista que ha transformado su historia personal en un acto de conexión profunda con miles de personas alrededor del mundo.

Boletos a la venta desde hoy, 22 de diciembre en Ticketera, TicketCenter y la boletería del Centro de Bellas Artes.

