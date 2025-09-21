Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lupillo revela cómo fue su noviazgo con Belinda

El cantante se enamoró tanto, que se hizo un tatuaje del rostro de la artista

21 de septiembre de 2025 - 7:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Belinda (El Universal / GDA)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Casi siete meses fue lo que duró la historia de amor entre Lupillo Rivera y Belinda, así lo confirmó el cantante de 53 años, quien por primera vez dio de talles de cómo fue el romance con la cantante y por qué terminaron realmente.

RELACIONADAS

Lupillo, quien sacó a la luz su libro autobiográfico “Tragos amargos”, platicó en el podcast “Buena vibra” que las cosas iban tan bien y fueron tan bonitas, que la intérprete de “Cactus” conoció a sus hijos y hasta se ilusionó con la idea de convertirse en madre junto a él y tener gemelas.

Todo comenzó, dijo, cuando trabajaron juntos en “La Voz México” 2019, desde que la conoció y se saludaron de mano, supo que “iba a tener problemas”.

“Fue un noviazgo muy bonito, yo con eso me quedo, una situación muy hermosa, la traté con mucho cariño”, expresó.

Lupillo se enamoró tanto de Belinda, que se hizo un tatuaje del rostro de la artista, el cual, dijo en su momento, nunca se quitaría, promesa que finalmente no cumplió.

El hermano de Jenni Rivera asegura que los padres de la cantante y su equipo sabían de la relación que existía entre ellos, sin embargo, respeta cómo ella y su familia manejaron la situación del romance a conveniencia de su carrera y de su vida, pero él, afirma, ha dicho la verdad y no necesita comprobar que sus palabras son ciertas.

¿Por qué Lupillo terminó con Belinda y se borró el tatuaje del rostro de la cantante?

Para Lupillo, todo terminó cuando encontró a la cantante de la mano de otro hombre rumbo a un avión camino a Miami.

“Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro, le dije ‘ok, no hay problema, échale ganas , que Dios te bendiga”.

Lupillo contó que su hijo se encariñó mucho con Belinda, así que cuando todo terminó entre ellos, su hijo se enojó tanto que le rayoneó el tatuaje que se había hecho del rostro de la cantante en el brazo, Lupillo le tomó una foto y pidió que se lo desaparecieran tal y como su hijo lo había rayoneado.

Tras las versiones en aquel momento, de un supuesto romance entre Lupillo y Belinda, la cantante y Christian Nodal se conocieron en “La Voz”, se enamoraron, se comprometieron y luego terminaron intempestivamente.

Lupillo vislumbra que el final de su carrera musical está cerca debido al delicado problema que tiene en ambos oídos, el cual no tiene cura, por lo que si muriera sobre un escenario, confesó, sería el hombre más feliz del mundo.

Tags
Lupillo RiveraBelindanoviazgo
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: