Macaulay Culkin reacciona a la muerte de su madre en “Home Alone”

La clase artística ha inundado las redes sociales para enviar sus mensajes de pésame, ante el fallecimiento de la destacada actriz Catherine O’Hara a sus 71 años.

A continuación, algunos de los mensajes de quienes tuvieron la oportunidad de compartir créditos.

Macaulay Culkin

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Hasta luego” - el actor, que interpretó al hijo de O’Hara en dos películas de “Home Alone”, en Instagram.

Meryl Streep

“Catherine O’Hara aportó amor y luz a nuestro mundo, a través de una compasión inteligente por la colección de excéntricos que retrató... una gran pérdida para su familia y amigos, y para el público al que agració como amigos”. - dijo en un comunicado la actriz que coprotagonizó con O’Hara la película “Heartburn”.

Pedro Pascal

“Oh, genial estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te tendrá, siempre. Siempre” - el actor, que trabajó con O’Hara en la segunda temporada de “The Last of Us”, en Instagram.

Kevin Nealon

“Catherine O’Hara cambió la forma en que muchos de nosotros entendemos la comedia y la humanidad. Desde el caos y el corazón de ‘Home Alone’ hasta la inolvidable precisión de Moira Rose en ‘Schitt’s Creek’, creó personajes que volveremos a ver una y otra vez”. - el cómico y actor, en las redes sociales.