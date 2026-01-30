Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Macaulay Culkin reacciona a la muerte de su madre en “Home Alone”

La querida actriz es recordada por antiguos compañeros de reparto y amigos tras su muerte a los 71 años

30 de enero de 2026 - 4:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Catherine O'Hara posa para los fotógrafos a su llegada al estreno en el Reino Unido de "Beetlejuice Beetlejuice" el jueves 29 de agosto de 2024, en Londres. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP) (Scott A Garfitt)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La clase artística ha inundado las redes sociales para enviar sus mensajes de pésame, ante el fallecimiento de la destacada actriz Catherine O’Hara a sus 71 años.

RELACIONADAS

A continuación, algunos de los mensajes de quienes tuvieron la oportunidad de compartir créditos.

Macaulay Culkin

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Hasta luego” - el actor, que interpretó al hijo de O’Hara en dos películas de “Home Alone”, en Instagram.

Meryl Streep

“Catherine O’Hara aportó amor y luz a nuestro mundo, a través de una compasión inteligente por la colección de excéntricos que retrató... una gran pérdida para su familia y amigos, y para el público al que agració como amigos”. - dijo en un comunicado la actriz que coprotagonizó con O’Hara la película “Heartburn”.

Pedro Pascal

“Oh, genial estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te tendrá, siempre. Siempre” - el actor, que trabajó con O’Hara en la segunda temporada de “The Last of Us”, en Instagram.

Kevin Nealon

“Catherine O’Hara cambió la forma en que muchos de nosotros entendemos la comedia y la humanidad. Desde el caos y el corazón de ‘Home Alone’ hasta la inolvidable precisión de Moira Rose en ‘Schitt’s Creek’, creó personajes que volveremos a ver una y otra vez”. - el cómico y actor, en las redes sociales.

Uno de los papeles más recordados y queridos de Catherine O'Hara es el de Kate McCallister en "Home Alone". Compartió créditos con Macaulay Culkin en la primera y segunda parte de "Home Alone". Falleció el 30 de enero a sus 71 años.
1 / 13 | Adiós a Catherine O'Hara: la reina de la comedia elegante. Uno de los papeles más recordados y queridos de Catherine O'Hara es el de Kate McCallister en "Home Alone".

Tags
Muertes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: