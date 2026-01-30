Opinión
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere la actriz Catherine O’Hara, conocida por sus roles en “Home Alone” y “Beetlejuice”

La noticia fue reportada por la revista digital TMZ y luego confirmada por otros medios como People

30 de enero de 2026 - 2:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Catherine O'Hara arrives at the 76th Primetime Emmy Awards on Sunday, Sept. 15, 2024, at the Peacock Theater in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) (Richard Shotwell)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
victor.ramos@gfrmedia.com

Catherine O’Hara, la actriz y comediante canadiense reconocida por sus roles en películas como “Home Alone” y “Beetlejuice”, y la popular serie “Schitt’s Creek”, ha muerto a los 71 años, según informaron varios medios estadounidenses.

La noticia fue reportada por la revista digital TMZ y luego confirmada por otros medios como People. Al momento, la agencia que representó a la actriz solo ha informado que falleció en su hogar en Los Ángeles, luego de una breve enfermedad que no fue especificada.

O’Hara inició su carrera en la improvisación teatral como parte del colectivo The Second City de Toronto y del influyente programa televisivo “SCTV” (Second City Television), donde destacó por su capacidad para la sátira y la caracterización.

En el cine, O’Hara se consolidó como una figura prominente de la comedia en las décadas de 1980 y 1990. Es especialmente recordada por su papel como la madre en la saga “Home Alone“, así como por sus colaboraciones con el director Tim Burton en filmes como “Beetlejuice” y “The Nightmare Before Christmas”, donde prestó su voz al personaje de Sally.

En televisión, alcanzó un nuevo punto de popularidad y reconocimiento crítico al interpretar a Moira Rose en la serie “Schitt’s Creek”, personaje que le valió premios Emmy, Globo de Oro y SAG. Su interpretación fue celebrada por su humor excéntrico y profundidad emocional.

A lo largo de su carrera, Catherine O’Hara mostró una notable habilidad para transitar entre la comedia física, la sátira y el drama, consolidándose como una de las actrices más respetadas de la industria audiovisual.

Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
