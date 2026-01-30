Muere la actriz Catherine O’Hara, conocida por sus roles en “Home Alone” y “Beetlejuice”

Catherine O’Hara, la actriz y comediante canadiense reconocida por sus roles en películas como “Home Alone” y “Beetlejuice”, y la popular serie “Schitt’s Creek”, ha muerto a los 71 años, según informaron varios medios estadounidenses.

La noticia fue reportada por la revista digital TMZ y luego confirmada por otros medios como People. Al momento, la agencia que representó a la actriz solo ha informado que falleció en su hogar en Los Ángeles, luego de una breve enfermedad que no fue especificada.

O’Hara inició su carrera en la improvisación teatral como parte del colectivo The Second City de Toronto y del influyente programa televisivo “SCTV” (Second City Television), donde destacó por su capacidad para la sátira y la caracterización.

En el cine, O’Hara se consolidó como una figura prominente de la comedia en las décadas de 1980 y 1990. Es especialmente recordada por su papel como la madre en la saga “Home Alone“, así como por sus colaboraciones con el director Tim Burton en filmes como “Beetlejuice” y “The Nightmare Before Christmas”, donde prestó su voz al personaje de Sally.

PUBLICIDAD

En televisión, alcanzó un nuevo punto de popularidad y reconocimiento crítico al interpretar a Moira Rose en la serie “Schitt’s Creek”, personaje que le valió premios Emmy, Globo de Oro y SAG. Su interpretación fue celebrada por su humor excéntrico y profundidad emocional.