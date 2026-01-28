Muere José Manuel Rodríguez, voz de “Canciones inolvidables” y pilar de la radio puertorriqueña

Son pocas las personas que pueden merecer el título de “voz de una generación”, pero el locutor José Manuel Rodríguez, del icónico programa “Canciones inolvidables”, transmitido todos los domingos por Radio Oro 92.5 FM, definitivamente fue una de esas. Rodríguez murió este martes luego de algunas complicaciones de salud que al momento no han sido especificadas. Por casi 50 años, el locutor estuvo al frente de uno de los programas radiales más longevos en la historia de la radio puertorriqueña.

“Si algo ha distinguido a esta emisora a lo largo de los años ha sido la calidad musical de nuestra programación. Esa excelencia musical conlleva una responsabilidad enorme al escoger las canciones que les ofrecemos. José Manuel Rodríguez fue un maestro de la arquitectura musical de nuestro programa ‘Canciones Inolvidables’”, compartió Alan Corales Valle, gerente general de la estación, sobre el impacto de Rodríguez. “Su legado musical continúa y tenemos la responsabilidad de mantener vivo ese espacio de los domingos para compartir la mejor música con la mejor audiencia”.

“Canciones inolvidables” ha tenido un sitial privilegiado en muchos hogares puertorriqueños a lo largo de sus décadas al aire. Dedicado principalmente a boleros y “música del ayer”, y curado cuidadosamente por Rodríguez, el programa transportaba a sus oyentes a épocas románticas a través de viajes musicales guiados por la retumbante voz de su locutor, siendo la banda sonora del los domingos para incontables personas.

PUBLICIDAD

Rodríguez ha sido descrito como un pilar de la radio puertorriqueña y dedicó su vida a compartir la historia musical de la isla de domingo a domingo. Su programa, además de su selección musical exquisita, siempre venía acompañado de pensamientos, consejos y reflexiones del locutor.

“José Manuel fue un caballero que a través del ejemplo nos enseñó a ser siempre mejores y a aspirar a superarnos profesionalmente. Su optimismo ante las dificultades que la vida trae consigo es una gran lección para todos los que le admiramos. Su partida deja un inmenso vacío, pero también un gran legado musical y el recuerdo de un ser humano excepcional. Desde que lo conocí en el 2004, me demostró su profundo amor y respeto al prójimo; ese mismo prójimo al que siempre ayudó. Todos sus compañeros en la estación reconocemos en él una generosidad enorme y un sentido de la amistad admirable. Siempre decía; ‘todo pasa’, nosotros seremos ahora el relevo para continuar su magistral trabajo”, continuó el mensaje de Corales Valle en honor al fenecido locutor.

“Canciones inolvidables” se inició el 15 de octubre de 1978 y contaba entonces con tres horas de duración. En la actualidad era una trasmisión de ocho horas comenzando a las 10:00 a.m. y extendiéndose hasta las 6:00 p.m.

La Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, a través de su presidente Eric J. Toro, se unió a al luto por la muerte de Rodríguez, destacando su valiosa trayectoria y la gran huella que dejó en miles de radioescuchas. La Asociación expresó sus más sinceras condolencias y se solidarizó con todos sus familiares y seguidores en este momento de profundo dolor.

PUBLICIDAD

Al locutor le sobreviven su esposa, Estela, su hija, Peggy, al igual que varios nietos, hermanos y demás familia.

Rodríguez acompañó a varias generaciones de puertorriqueños desde consolas de radio, en el hogar o en vehículos, conectando a padres, hijos y abuelos a través de la música. Su icónica voz marcaba cada hora mientras su programa transcurría, y desde su esquina, fue consuelo y acompañante para numerosas almas en distintos momentos de sus vidas. Rodríguez fue, sin lugar a dudas, la voz de oro que resignificó el nombre de la estación de radio en la que laboró hasta el final de su vida.