Muere Gabriel Garzón, el actor de doblaje que dio voz a Topo Gigio

Gabriel Garzón, actor de doblaje que marcó a más de una generación como la voz del simpático Topo Gigio, murió la tarde de ayer, 25 de enero. Tenía 57 años

La noticia fue dada a conocer por el comediante Jorge Falcón, a través de una publicación que hizo en redes sociales.

“Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”, escribió, acompañando el mensaje con una etiqueta al actor.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso; sin embargo, hace unos días, colegas y amigos hicieron uso de las plataformas digitales para pedir donadores de sangre para el actor, quien permanecía hospitalizado en el Hospital Juárez de México.

¿Quién era Gabriel Garzón?

Gabriel Ernesto Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México. Estudió creación de muppets en Estados Unidos y, en 1994, el productor Javier Toledo le propuso algo que cambiaría su carrera: convertirse en la nueva voz de Topo Gigio para México.

Desde entonces, su interpretación acompañó a generaciones enteras de niñas y niños. En 2006, incluso, Topo Gigio fue producido en México durante el Mundial de futbol, y en 2020 volvió a darle voz en una nueva serie animada.

Además del ratoncito italiano, Garzón tuvo una extensa carrera en el entretenimiento infantil y la comedia. Participó en programas como "Una sonrisa con Cepillín", “La Casa de la Risa”, “El espacio del Tío Gamboín” y colaboró con la productora Silvia Roche, creadora de “Burbujas”.

Desde 2016, el público conocía que Gabriel Garzón enfrentaba problemas de salud derivados de un accidente laboral en Estados Unidos, cuando una máquina cayó sobre su pierna. Fue sometido a 11 cirugías y finalmente sufrió la amputación de la extremidad.