Muere famosa creadora de contenido que ayudaba a las personas sin hogar

Shirley Raines, creadora de contenido en redes sociales y fundadora de una organización sin fines de lucro que dedicó su vida a cuidar a personas en situación de calle, falleció, informó este miércoles su organización Beauty 2 The Streetz. Tenía 58 años.

Raines era conocida como “Ms. Shirley” por sus más de 5 millones de seguidores en TikTok y por las personas que regularmente hacían fila para recibir los alimentos, tratamientos de belleza y artículos de higiene que ella llevaba a Skid Row en Los Ángeles y a otras comunidades sin hogar en California y Nevada.

La vida de Raines tuvo un “impacto incalculable”, escribió Beauty 2 The Streetz en sus redes sociales.

“Con su incansable labor, profunda compasión y compromiso inquebrantable, utilizó su poderosa plataforma mediática para amplificar las voces de quienes más lo necesitaban y para llevar dignidad, recursos y esperanza a algunas de las poblaciones más desatendidas”, señaló la organización.

PUBLICIDAD

No se ha dado a conocer la causa de su muerte, aunque la organización indicó que compartirá información adicional cuando esté disponible.

Raines tuvo seis hijos. Uno de sus hijos falleció cuando era pequeño, una experiencia que la dejó “muy quebrada”, dijo Raines en 2021, cuando fue nombrada Heroína del Año por CNN.

“Es importante que sepan que las personas quebradas todavía son muy útiles”, comentó durante la ceremonia de premiación de CNN.

Ese profundo dolor la llevó a comenzar a ayudar a personas sin hogar.

“Preferiría tenerlo de vuelta antes que cualquier cosa en el mundo, pero soy una madre sin un hijo, y hay muchas personas en la calle que están sin madre”, dijo. “Y siento que es un intercambio justo: estoy aquí para ellos”.

Raines comenzó a trabajar con comunidades sin hogar en 2017. El lunes, publicó un video grabado desde su automóvil mientras entregaba almuerzos a una fila de personas que esperaban afuera de su ventana del pasajero. Saludaba a sus clientes con entusiasmo y respeto, llamándolos “Rey” o “Reina”.

Un hombre le contó que había podido conseguir un apartamento.

“¡Dios es bueno! ¡Mírate tú!”, respondió Raines, con su habitual alegría elevada un nivel más. En un video publicado dos semanas antes, entregó sus zapatos a una niña descalza que esperaba una comida, protegiéndole los pies del asfalto frío.

La crisis de personas sin hogar en California es especialmente visible en el centro de Los Ángeles, donde cientos de personas viven en improvisadas chozas que cubren manzanas enteras en el barrio conocido como Skid Row. Las tiendas de campaña aparecen regularmente frente al Ayuntamiento. Los campamentos también se encuentran cada vez más en áreas suburbanas bajo autopistas. Una encuesta de 2025 encontró que alrededor de 72,000 personas estaban sin hogar en cualquier noche en el condado de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Crushow Herring, director de arte del Sidewalk Project, dijo que Raines era tanto sentimental como protectora de la comunidad sin hogar. El Sidewalk Project utiliza arte y programas de empoderamiento entre pares para ayudar a personas en situación de calle en Los Ángeles.

“He recibido llamadas toda la mañana de personas, no solo de Skid Row, sino de angelinos que están impactados” por la muerte de Raines, dijo Herring. “Ver el trabajo que hacía y cómo la gente no podía esperar a verla salir… era una gran misión. Lo que más necesitan las personas es sentirse dignas de sí mismas, porque si se ven mejor, se sienten mejor”.

Raines solía ofrecer a las personas en la calle un puesto para trabajar con ella mientras proporcionaba cortes de cabello o repartía productos, dijo Herring.

“Cuando pasaba uno o dos años, ya eran parte de la organización: tenían responsabilidades, algo por lo que esperar”, dijo. “Siempre tenía gente a su alrededor que era motivadora, generosa y educada con los miembros de la comunidad”.

Melissa Acedera, fundadora de Polo’s Pantry, recordó que se unía a Raines todos los sábados para repartir alimentos cuando Beauty 2 The Streetz recién comenzaba. Raines recordaba los cumpleaños de las personas y se esforzaba especialmente por acercarse a personas transgénero y queer, que a menudo quedaban al margen de Skid Row, agregó.

“Es difícil no pensar en Shirley cuando estoy allí”, dijo Acedera.

En 2025, Raines fue reconocida con el NAACP Image Award como Personalidad Sobresaliente en Redes Sociales. Otros creadores de contenido elogiaron su trabajo y compartieron su duelo en línea este miércoles.

PUBLICIDAD