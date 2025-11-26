Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Influencer y cantante De La Rosa muere asesinada a tiros en Los Ángeles

La joven fue víctima de una emboscada

26 de noviembre de 2025 - 9:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La influencer y cantante De la Rosa. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer y cantante colombiana María de la Rosa, mejor conocido por su nombre artístico De La Rosa, murió asesinada a tiros a los 22 años en Northridge, Los Ángeles, California.

La joven fue víctima de una “emboscada” y sufrió heridas de bala durante un tiroteo, mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado junto a otras dos personas que permanecen en estado crítico.

“Los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado en la calle Bryant”, informaron funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Se dispararon varias balas contra varias víctimas que estaban estacionadas en la zona en su vehículo”, añadieron.

Según TMZ, María estaba sentada en el asiento del copiloto cuando los dos agresores dispararon por el lado del conductor. Las otras dos personas en el coche, un hombre y una mujer, resultaron ilesas. Los otros dos heridos, un hombre y una mujer, eran amigos de María.

Aún se desconoce el motivo del tiroteo. El caso está siendo investigado por las autoridades.

De La Rosa era conocida por su canción “No me llames”, lanzada en agosto y acumulaba más de 40 mil seguidores en Instagram.

Tags
influencerMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Entretenimiento
