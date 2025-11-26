Influencer y cantante De La Rosa muere asesinada a tiros en Los Ángeles

La influencer y cantante colombiana María de la Rosa, mejor conocido por su nombre artístico De La Rosa, murió asesinada a tiros a los 22 años en Northridge, Los Ángeles, California.

La joven fue víctima de una “emboscada” y sufrió heridas de bala durante un tiroteo, mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado junto a otras dos personas que permanecen en estado crítico.

“Los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado en la calle Bryant”, informaron funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Se dispararon varias balas contra varias víctimas que estaban estacionadas en la zona en su vehículo”, añadieron.

Según TMZ, María estaba sentada en el asiento del copiloto cuando los dos agresores dispararon por el lado del conductor. Las otras dos personas en el coche, un hombre y una mujer, resultaron ilesas. Los otros dos heridos, un hombre y una mujer, eran amigos de María.

Aún se desconoce el motivo del tiroteo. El caso está siendo investigado por las autoridades.