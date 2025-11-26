Influencer y cantante De La Rosa muere asesinada a tiros en Los Ángeles
La joven fue víctima de una emboscada
26 de noviembre de 2025 - 9:41 AM
26 de noviembre de 2025 - 9:41 AM
La influencer y cantante colombiana María de la Rosa, mejor conocido por su nombre artístico De La Rosa, murió asesinada a tiros a los 22 años en Northridge, Los Ángeles, California.
La joven fue víctima de una “emboscada” y sufrió heridas de bala durante un tiroteo, mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado junto a otras dos personas que permanecen en estado crítico.
“Los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado en la calle Bryant”, informaron funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).
“Se dispararon varias balas contra varias víctimas que estaban estacionadas en la zona en su vehículo”, añadieron.
Según TMZ, María estaba sentada en el asiento del copiloto cuando los dos agresores dispararon por el lado del conductor. Las otras dos personas en el coche, un hombre y una mujer, resultaron ilesas. Los otros dos heridos, un hombre y una mujer, eran amigos de María.
Aún se desconoce el motivo del tiroteo. El caso está siendo investigado por las autoridades.
De La Rosa era conocida por su canción “No me llames”, lanzada en agosto y acumulaba más de 40 mil seguidores en Instagram.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: