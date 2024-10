Macetaminofén llega a la radio con su programa “El Barrio 9-4″

“ No veo este espacio como una competencia con los demás programas que se emiten a esa misma hora, sino como una oportunidad para que la gente descubra la salsa nueva que traemos. Creo que vamos a ser un hueso difícil de roer para otras estaciones ”, expresó el presentador en declaraciones escritas, que se suma a los programas vespertinos de la radio local.

Zárraga siempre ha buscado ser auténtico. A lo largo de los años, ha enfrentado retos significativos, desde la necesidad de equilibrar su carrera con sus responsabilidades familiares hasta los desafíos de trabajar en un medio que no era conocido por su enfoque digital. Sin embargo, su autenticidad, su humor negro y su compromiso con decir lo que piensa han sido los pilares de su éxito.

“A mí me enseñaron a no tener miedo, a decir lo que pienso y a ser fiel a mí mismo. La gente sabe que soy genuino, que no ando escondiéndome detrás de un personaje. Creo que eso ha sido clave para mantenerme en la mente de la audiencia”, comentó Macetaminofén.