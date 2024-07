Maluma confiesa que hay algo que no ha podido cambiar a pesar de su paternidad

“Ahora, me despierto todos los días con el deseo de conquistar el mundo. Sé que tengo que hacerlo increíblemente bien para ella” , afirmó la estrella a la revista Allure , que acompaña la entrevista con varias fotos del cantante en una playa de las Islas Turcas y Caicos, que muestran su bien torneado cuerpo, cubierto de tatuajes.

“Me acuesto todas las noches que puedo a las 9 y me levanto a las 5:30 para ir al gimnasio porque quiero estar saludable. Quiero vivir para siempre por mis hijos. Quiero hacerla sentir orgullosa de mí” , afirmó el colombiano, con millones de seguidores en sus redes.

Pero es consciente de que sigue teniendo una imagen de ‘chico malo’ de la que no se quiere despegar: “No es un secreto que mis fanáticas aman cuando hago mi papel de ‘dirty boy’. A mí me gusta y me divierto. Necesito esa chispa en mi vida”, dijo con franqueza.