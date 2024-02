Maluma sorprende a su mamá con un concierto de Luis Miguel: “Su sueño era ver a Luismi”

Maluma fue uno de los 30,000 espectadores que anoche disfrutaron del concierto de Luis Miguel en Colombia , pero el cantante no asistió sólo, sino que contó con la compañía de su mami, la señora Marlli Arias, una ferviente fanáticas del “Sol de México”, pues de acuerdo con el cantante, el sueño de su progenitora era ver al cantante de “Cuando calienta el sol” en vivo y en directo.

Luis Miguel ofreció ayer uno de los dos conciertos que tiene programados en Bogotá, Colombia, ciudad que no visitaba desde hacía cinco años, por lo que sus seguidores se encontraban muy entusiasmadas y entusiasmados de reencontrarse con el cantante. Sin embargo, nadie se imaginaba que Maluma era una de las personas que esperaba expectante el regreso del “Sol” a su país.

También hay un video donde Marlli aparece muy emocionada de ver al “Sol”, mientras este interpreta su éxito “Hasta que me olvides”.

En su respectiva cuenta, Marlli también compartió videos del concierto, en los que el cantante interpreta los temas “Será que no me amas”, “Suave”, “Culpable o no”, “Hasta que me olvides”, “Por debajo de la mesa”, “Te recuerdo así”, y “Entrégate”.