Maritere Castellanos da salto al cine

“En mi primera función en el Teatro Tapia yo estaba súper ansiosa, súper nerviosa, pero salí al escenario y sentí que pertenecía a ese lugar, era lo que había soñado toda mi vida y, como dicen, ‘me jallé‘. Al final, sin saber que estaban allí, mis hijos mayores se treparon, me dieron un abrazo y me dijeron: ‘Mami, You did It!‘. Me sentí completa al tener a toda mi familia y amigos hasta del colegio allí”, apuntó.