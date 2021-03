Luego de una relación de casi dos años, la ex reina de belleza, Mayra Matos Pérez, anunció en sus redes sociales que se había comprometido con su novio Mike.

En un conmovedor mensaje, la Miss Puerto Rico Universe 2009 narró el momento en que su pareja le propuso matrimonio. “Hace poco más de un mes caminaba desde el cuarto a la sala de nuestro apartamento, en el fondo sonaba la canción ‘Tiny Dancer’, de Elton John, y mi novio caminaba hacía mi”, indicó la modelo de 32 años. “Esta vez sus pasos eran diferentes, como pensando en cómo acercarse a mí. Me mira a los ojos y me dice: ‘No sé como decirte’, lo mire, lo abrace y le dije: ‘Dime, ¿estás bien?’ A lo que me responde: ‘Sí’, mientras se le aguaban sus ojos y rápidamente eso me llegó al corazón e inevitablemente se me salieron varias lágrimas”.

Por otro lado, la actriz nacida en Cabo Rojo comentó que, a pesar de los mahones que le limitaban el movimiento a su novio Mike, éste se arrodilló frenta a ella y le preguntó en inglés si quería casarse con ella. “‘YES my love’ y nos fundimos en un fuerte abrazo, seguido de un beso”, añadió quien fuera cuarta finalista del certamen Miss Universe 2009, celebrado en las Bahamas. “No habían cámaras, no había vídeo, sólo nosotros y la música de fondo, por eso les cuento todo para que se lo imaginen. Definitivamente estas cosas no se buscan, llegan cuando estamos listas o listos. El corazón manda sobre todas las cosas. OMG! Me voy a casar!!!!” La ex reina de bellaza concluyó su escrito, enviando un mensaje de esperanza para aquellos que no han tenido suerte en los temas del corazón. “Crean en el amor, sí existe”, recalcó.

Matos Pérez ha compartido muchas fotos en las redes sociales junto a su pareja, pero ha tenido discreción en compartir detalles personales sobre él. A finales del 2020 celebró su cumpleaños con un mensaje muy simpático. “Hoy mi lebanopolaco y golfista favorito cumple años. Espero que sean muchos más y que pronto tu gringoespañol mejore para que puedas entender y cantar mejor en las parrandas que tanto te gustan. (#Pocossaben)”, escribió la modelo, junto con una serie de emojis de risas. “I love you my love! Gracias por ser y por lo maravilloso que eres conmigo y mis inventos”.