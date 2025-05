“Ocurrió cuando tenía siete años y estaba jugando afuera con mis amigos. Me llevaron, me arrancaron la ropa y me llevaron a una habitación donde tres mujeres me esperaban con hojas de afeitar, tijeras y algunas herramientas viejas. No eran médicos ni tenían formación médica. Era simplemente una tradición transmitida de generación en generación”, contó Jama.