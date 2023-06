En el Día de los Padres, el periodista Elwood Cruz dedicó un conmovedor mensaje a sus hijos a través de la red social Facebook, en el que pide perdón y agradece a Jesús Gabriel y Ángela Cristina “el privilegio de que me escogieran como padre, el privilegio que el Universo me ha dado como hijo, hermano, como papá y abuelo”.

La publicación fue encabezada por la frase “su padre se está poniendo viejo…”, entre múltiples oraciones que hacen referencia a que el tiempo no pasa en vano. Cruz también admite que siente los achaques y y “los fallitos del carrito”, y destaca la nostalgia con la que amaneció en el día de hoy.

“Son las 6:00 am de un domingo de padres que debía ser de celebración y alegría. Pero por el contrario siento nostalgia. En cada foto está plasmado un momento de nuestras vidas. En cada sonrisa o celebración una bendición. En cada paisaje una historia, una vivencia y un recuerdo. En cada foto juntos la definición de familia sin importar cuán cerca o lejos estemos. Las lágrimas coquetean en mis ojos”, expresó el periodista, quien fue diagnosticado con distonía de tensión muscular en 2018.

Asimismo, aprovechó la misiva para pedir perdón, no tan solo a sus hijos, pero también a sus nietos y otros familiares.

“Perdón si mi paso no es tan rápido como antes, si me duele aquí o me duele allá. Perdón si los obligo a explicarme varias veces algo que no logro entender. Créanme, soy Baby Boomer y al final lo lograré. Perdón si no los escucho bien. Desde hace unos años el ruido a mi alrededor es ensordecedor. Perdón si al caminar tropiezo o me tambaleo. A veces siento que el suelo se mueve o que una mano invisible me empuja”, añadió.

Cruz concluyó su reflexión destacando que “mis lágrimas no son de tristeza si no de felicidad y por tantas bendiciones. Es que hoy amanecí nuevamente nostálgico. Hija, hijo… Es que su padre se está poniendo viejo”.