Melissa Mae Carlton perdió a sus dos hijas en menos de dos años: “Me siento paralizada”

Su hija Abigail murió en abril de 2024 y el pasado día de Navidad falleció su hija menor, Molly

31 de diciembre de 2025 - 8:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Melissa Mae Carlton y su familia. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer Melissa Mae Carlton habló sobre las pérdidas que ha sufrido en los últimos dos años.

Una de sus hijas, Abigail, murió en abril de 2024, y el pasado día de Navidad, su hija menor, Molly, también falleció. En menos de 20 meses, la creadora de contenido despidió a dos de sus cuatro hijos.

“En la mañana de Navidad, nuestra querida Molly y su hermana mayor, Abi, se reencontraron”, escribió Melissa en una publicación el pasado 25 de diciembre de 2025. “Me siento paralizada. Todavía no puedo aceptar que esto sea real. No estoy lista para este dolor... Por favor, tengan a nuestra familia en sus oraciones mientras intentamos dar este pequeño paso a la vez”.

Según Melissa, “los médicos creen que Molly tenía una cardiopatía genética y sospechan que Abi también podría tener esta afección. Comparto esto porque creo que podría ser información crucial para las familias que han sufrido muerte súbita inesperada en niños (SUDC). Esto se supo gracias a que Molly pudo ser monitoreada en el hospital, algo que no pudimos hacer con Abi”, lamentó en la publicación en su cuenta de Instagram.

Melissa está casada con Tom Carlton, con quien también tiene un hijo, llamado Harry, y otra hija, Lily.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
