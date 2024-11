Melissa Marty reconecta con Puerto Rico y confirma la grandeza del talento local

View this post on Instagram

En septiembre de 2022, en entrevista con este diario, Marty comentó que son muchos los sacrificios que ha tenido que hacer desde mucho antes de obtener el título de Nuestra Belleza Latina en el 2008. Sin embargo, no se visualiza en ninguna otra profesión que no sea estar frente a las cámaras.

“El aceptar que me tuve que ir de mi isla, el que vivo lejos de toda la gente que amo, el que me pierdo fiestas, cumpleaños, días de madres, navidades, o sea, todas esas cosas uno las sacrifica, no tan solo yo, sino mi esposo también, nuestras familias todos están en Puerto Rico y nos perdemos de mucho por él apoyarme a mí y yo por seguir este sueño y deseo tan profundo de poner mi bandera en alto”, abundó.