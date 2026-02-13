“Mi familia está bien”: Pepe Aguilar aclara supuesto ataque armado en su contra

En medio de los rumores que apuntaban a que Pepe Aguilar habría sido víctima de un ataque armado en Zacatecas, el cantante salió a aclarar la situación.

Hace tan solo unas horas, medios locales reportaron que el convoy en el que supuestamente viajaba el intérprete de “Por mujeres como tú” había sido interceptado por un grupo criminal en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad del artista.

Sin embargo, y ante la evidente preocupación que se generó, el ranchero, a través de sus redes sociales, publicó un comunicado para desmentir los rumores y hablar de lo sucedido.

Aunque confirmó que sí se registró un atentado, Aguilar explicó que ni él ni ningún miembro de su familia estuvieron involucrados; incluso, reveló que al momento del incidente el se encontraba en la Ciudad de México.

“Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, se puede leer en el escrito.

Asimismo, señaló que actualmente se realiza un operativo en la zona cercana a su propiedad para dar con los responsables.

“En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial”.

Por último, el padre de Ángela Aguilar lamentó la situación de inseguridad que atraviesa el estado, pero confía en las autoridades hagan su trabajo para que esto mejore.

“Esa es la situación real que se vive en este momento. Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, finalizó.