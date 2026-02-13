Opinión
Farándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

"Mi familia está bien": Pepe Aguilar aclara supuesto ataque armado en su contra

El cantante y padre de Ángela Aguilar publicó un comunicado en sus redes sociales ante la preocupación de su fanático

13 de febrero de 2026 - 11:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aguilar explicó que ni él ni ningún miembro de su familia estuvieron involucrados en el incidente (The Associated Press)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En medio de los rumores que apuntaban a que Pepe Aguilar habría sido víctima de un ataque armado en Zacatecas, el cantante salió a aclarar la situación.

RELACIONADAS

Hace tan solo unas horas, medios locales reportaron que el convoy en el que supuestamente viajaba el intérprete de “Por mujeres como tú” había sido interceptado por un grupo criminal en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad del artista.

Sin embargo, y ante la evidente preocupación que se generó, el ranchero, a través de sus redes sociales, publicó un comunicado para desmentir los rumores y hablar de lo sucedido.

Aunque confirmó que sí se registró un atentado, Aguilar explicó que ni él ni ningún miembro de su familia estuvieron involucrados; incluso, reveló que al momento del incidente el se encontraba en la Ciudad de México.

“Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, se puede leer en el escrito.

Asimismo, señaló que actualmente se realiza un operativo en la zona cercana a su propiedad para dar con los responsables.

“En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial”.

Por último, el padre de Ángela Aguilar lamentó la situación de inseguridad que atraviesa el estado, pero confía en las autoridades hagan su trabajo para que esto mejore.

“Esa es la situación real que se vive en este momento. Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, finalizó.

De acuerdo con información oficial, hasta el momento no se han reportado bajas entre las fuerzas de seguridad que participan en el operativo.

Música
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
