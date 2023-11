Tras ser despedida en septiembre de este año del programa radial “El Reguero”, la modelo y presentadora Michelle López, por parte de la gerencia de Spanish Broadcasting System (SBS), anunció que regresa a la radio con una nueva oportunidad laboral en la emisora Salsoul, de Uno Radio Group.

“Por fin puedo compartirles la mejor noticia….Oficialmente me uno a la gran familia de @salsoul_fm Súper feliz, agradecida, valorada, de esta gran oportunidad. Les prometo que les daré lo mejor de mí para todos ustedes que tanto pidieron mi regreso a la 📻 puertorriqueña”, expresó López en sus redes sociales.

La excompañera de Danilo Beauchamp y Alejandro Gil en la emisora La Nueva 94 fue abruptamente sacada del espacio “El Reguero”, porque según dijo en SBS “no había el presupuesto para pagar”, por tanto, la gerencia prescindió de su contrato. Ante la cesantía de López, el programa “El Reguero” no fue al aire ese día, por respeto a la presentadora y decisión que tomó Beauchamp, según se lo expresó a la gerencia de SBS. Beauchamp y Gil y el resto de los colegas del programa se enteraron de la culminación de labores de López el mismo día que la animadora, quien reveló en varias entrevistas que lloró mucho con la noticia, pero igual conoció la solidaridad de muchos colegas y de la gente.

La nueva oferta laboral llega para el espacio mañanero “La Perrera” en horario de 5:30 a 10:00 a.m. de lunes a viernes. López se estrenará en la cabina de Salsoul el 20 de noviembre. La modelo compartirá con los veteranos locutores Candyman y Eric Valcourt, en el programa “La Perrera”. López firmó contrato con la emisora radial de salsa.

Cuando salió del programa “El Reguero” compartió su sentir en las redes sociales.

“Hoy, con sentimientos encontrados, deseo compartir una noticia importante con todos nuestros apreciados oyentes y seguidores. Lamentablemente, mi participación en “La Nueva 94″ de “Spanish Broadcasting System” ha finalizado. Mi tiempo en “La Nueva 94″ (”El Reguero”) fue una experiencia increíble, llena de aprendizaje y momentos significativos. A lo largo de dos años y medio, he tenido el privilegio de informar, entretener y conectarme con todos ustedes. He compartido momentos gratos llenos de risas, alegría y crecimiento, tanto personal como profesional. Esta noticia representa un giro inesperado en mi carrera, pero estoy agradecida por la oportunidad que se me brindó de ser parte de sus vidas a través de las ondas de radio”, sostuvo la modelo en aquel entonces.