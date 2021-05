La candidata de España al certamen de Miss Universe 2021, Andrea Martínez, se encuentra en Puerto Rico desde principios de esta semana para la preparación final rumbo al concurso internacional, a celebrarse el próximo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, en Florida.

La joven leonesa de 27 años y 5′9″ pies de estatura es entrenada en la Isla por el hacedor de reinas puertorriqueño, Miguel Deliz, quien ha estado a cargo de la preparación de múltiples beldades, entre ellas de Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006.

Previo a su llegada, Andrea estuvo 15 días en Colombia, ya que los ciudadanos europeos no pueden entrar de forma directa a Estados Unidos, debido a la pandemia de COVID-19, según explicó.

De sonrisa amplia, ojos verdes y pelo ondulado, la joven dijo que Miguel Deliz se encargará de darle “las últimas pinceladas” de cara a Miss Universe. “Miguel es un gran preparador de las misses por tanto no hay aspecto que no quiera pulir, desde pasarela, oratoria, proyección, cómo sentarme, protocolo, los ‘outftis’. Él se está encargando de todo”, reveló en entrevista con El Nuevo Día desde el nuevo hotel Palacio Provincial, ubicado en el Viejo San Juan.

Miss Universe España reveló que es posible que lleve varios diseños de modistas del país, incluyendo el vestido de la noche final. “Estamos haciendo dos vestidos porque mujer prevenida vale por dos. Una opción viene desde Canarias y aquí estamos viendo una opción de alguien que vistió a una antigua reina de Puerto Rico”, indicó sin mencionar el nombre del diseñador/diseñadora.

Miguel Deliz, por su parte, compartió que este año comenzó a colaborar con la organización de Miss España como director administrativo, por lo que está encargado de toda la logística de preparación de la reina. Junto al presidente de Miss Universe España, Cres del Olmo, está enfocado en lograr que Andrea Martínez pueda ser coronada como la próxima reina internacional.

Miguel Deliz estará preparando a Andrea Martínez en diversas áreas, como es pasarela y protocolo, entre otras. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Para mí es motivo de alegría que se reconozca el trabajo de uno. El que un puertorriqueño tenga la oportunidad de estar trabajando con una organización como Miss España es un gran orgullo”, compartió Deliz, toda vez que dijo que el día del certamen estará aplaudiendo y vitoreando tanto a Estefanía Soto Torres, representante de Puerto Rico en Miss Universe, como a Miss España. “Voy a gritar con la misma fuerza”, admitió.

Al preguntarle qué estará trabajando con Andrea, previo a su salida a Florida el próximo 6 de mayo, dijo que, aunque es una candidata muy bien preparada, “siempre hay algo que hacer”. “Siempre hay que pulir algunos aspectos, pero es una mujer sumamente trabajadora. Tiene sustancia y quiere esa corona. Lo importante es tú quererlo. Para mí ha sido bien grato recibir a alguien en nuestro país y a ellos les hace mucha ilusión estar aquí en el Caribe. De hecho, Andrea quiere que le hable de la historia de Puerto Rico porque quiere poner su grano de arena para ayudar a la Isla en la parte del turismo”, sostuvo sobre la candidata, quien recibió el pasado viernes la visita del Cónsul de España en Puerto Rico, Miguel Benzo Perea.

Miguel Deliz cuenta con 28 años de experiencia en la preparación de reinas y es actualmente la persona que tiene los derechos de Nuestra Belleza Puerto Rico, que se encarga de enviar candidatas a los certámenes Miss Supranational, Miss Grand y Miss International. De hecho, recordó que la isla es, hasta el momento, el único país en lograr lo que se llama el Grand Slam de los certámenes de belleza, ya que ha conquistado las coronas de los tres certámenes que representa, más el Miss Universe y Miss Mundo. “A nivel mundial, Puerto Rico es el único país que las tiene todas”, compartió, destacando que el país es un punto importante dentro de este mundo de reinas.

EN CONTRA DEL “BULLYING”

Más allá de estar en Puerto Rico para prepararse para el certamen internacional, quisimos conocer un poco más acerca de Andrea Martínez, quien tiene un bachillerato en administración de empresas y domina cuatro idiomas: español, inglés, francés e italiano.

La joven vivió en Milán, donde trabajó en las oficinas de Giorgio Armani, hasta inicios del año pasado, cuando la pandemia la hizo regresar a su país. A su vuelta a España, se le hizo el acercamiento para competir en el concurso nacional, logrando coronarse como la nueva Miss Universe España el pasado mes de noviembre.

Andrea reconoció que su reinado ha sido atípico debido a la crisis de salud global, pero a la vez, agradeció el poder estrechar lazos con otras culturas y hacer labor social. “Hay mucha distancia y se pierde un poquito ese calor humano, pero también este periodo ha servido para alimentar la parte resiliente de la gente. Ante una gran adversidad, somos capaces de superar los obstáculos y hoy estoy en Puerto Rico ultimando todo. Creo que hemos hecho un trabajo excepcional y rompiendo las barreras que se tenían de que una Miss es una mujer sin contenido. Hemos demostrado que no, que somos todo lo contrario. Creo que al final ha sido complicado, pero muy satisfactorio”, expresó.

Durante su infancia y adolescencia, la joven de 27 años fue víctima de bully. (VANESSA SERRA DIAZ)

Durante estos pasados meses, la joven ha estado enfocada en trabajar en contra del bullying, la causa que adoptó como reina de belleza. Miss Universe España desarrolló recientemente la campaña Raise Your Voice, que creó tras ser víctima del bullying.

Como parte de esta iniciativa desarrolló, junto a su hermano, una aplicación para Android que contiene información y herramientas para prevenir el acaso, identificar a un agresor o agresora y proveer servicios con psicólogos. Su meta es frenar el acaso escolar. Esta herramienta la trabajó de la mano con la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar.

Andrea, quien formó parte de la selección de baloncesto de Castilla y León, confesó que cuando era una niña fue acosada en la escuela por una de sus mejores amigas, quien puso a todos en su contra.

“Todo empezó por la que era mi mejor amiga que por envidia, celos o lo que sea, empezó a hacer que mis compañeros de clase me ignorasen, que me empujasen, que me tirasen por la escalera. Me acuerdo un día que estaba lloviendo, el patio estaba lleno de gravilla y cuando salí todas me tiraron balones mojados y era porque empezaba a destacar yo en baloncesto. Quizás les daba envidia que fuera más alta, que fuera hábil en los deportes, o que cayera en gracia a la gente porque al final era una niña buena y eso gusta a la gente”, compartió.

Pero eso no quedó ahí. Años después, cuando entró a escuela superior, sufrió nuevamente el acoso escolar, pero esta vez a través de un maestro quien la humillaba consistentemente frente al resto de sus compañeros. “Me llama mucho la atención porque tenía una hija exactamente de la misma edad que yo y que jugaba en contra de ella en baloncesto y nos defendíamos por tema de altura. Él se dedicaba en las clases a humillarme delante de mis compañeros e hizo muchísimos comentarios. Yo llegaba a mi casa siempre llorando. Recuerdo que uno de esos comentarios fue ‘Andrea, tú no vales para nada y nunca vas a llegar a nada en tu vida’”, reveló.

Andrea compartió que pudo salir hacia adelante gracias principalmente al apoyo de su familia, al baloncesto y al modelaje, donde aprendió que uno nunca debe compararse con otros. “Si están buscando una pelirroja tú puedes ser lo más maravillosa que quieras, pero no te van a coger nunca. Entonces aprendes a no compararte con las demás y a trabajar en, por y para ti, enfocándote y respetando a los demás”, sostuvo.

Otro elemento que la ayudó grandemente fue concentrarse en los estudios, pues sabía que era la herramienta más poderosa para demostrar a los demás que con esfuerzo era capaz de lograr lo que se propusiera. Y para muestra, está su título como reina, para el que trabajó arduamente. Esa misma dedicación y enfoque es la que entiende la llevarán a convertirse en la próxima Miss Universe, título que, de ganar, utilizará para expandir su mensaje en contra del acoso escolar.

Al preguntarle si había tenido oportunidad de conocer a la representante de Puerto Rico para Miss Universe, Estefanía Soto Torres, dijo que lamentable no. “Estamos las dos bastante apuradas con el tema de la preparación, así que pienso que nos vamos a conocer en el certamen”, indicó la joven, quien espera en las próximas semanas tener la oportunidad de visitar varios lugares históricos y culturales de Puerto Rico para “disfrutar de esta maravillosa isla”.