Miss Universe Puerto Rico en pasarela con “Salvita”: “La máxima de las máximas”

Este año no es la excepción. El experto en certámenes de belleza ya comenzó la ronda de encuentros con las reinas y hoy, jueves, le llegó el turno a Miss Universe Puerto Rico , Jennifer Colón .

“Miss Puerto Rico. Dejen sus comentarios”, lee el mensaje que acompaña el video. “Salvita” no acostumbra revelar el nombre de sus favoritas hasta la semana previa al concurso.

View this post on Instagram

“Ella va fuerte, y me encanta. Ojalá llegue lejos”, “La madre a vencer de esta edición” y “La máxima de las máximas” son solo tres de los cientos de mensajes.

View this post on Instagram

“La primera pasarela fue en el 2019 con una chica de Puerto Rico, con Madison (Anderson Berríos). De repente se volvieron virales y de ahí toda la gente me comenzó a pedir que hiciera pasarelas. Después, en el 2020, las chicas me decían que querían hacerla y en el 2021 se volvió a repetir. Las hicimos con ellas, pero un poquito mejorcitas porque yo no soy ‘coach’ de pasarela, yo hago mi garabato ahí”, dijo el enérgico salvadoreño.