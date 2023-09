Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfú estuvo compartiendo en la ciudad de Miami con sus compañeras del certamen internacional para a beneficio de la organización sin fines de lucro “Smile Train”.

Durante el encuentro de reinas la representante de Puerto Rico estuvo acompañada de las misses de Argentina, Aruba, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

La organización Smile Train se dedica a brindar cirugías correctivas a niños con labio leporino y paladar.

“Smile Train es la organización más grande del mundo dedicada a atender sin costo alguno a niños y niñas que nacen con labio fisurado. Con un modelo sostenible, la organización logra sumar sonrisas en más de 70 países. Que honor formar parte de este evento y servir para continuar recaudando fondos destinados a transformar vidas. Una sonrisa no es solo la reacción de algo agradable, también puede ser la causa de sentimientos positivos”, público Guilfu acompañado de un video del evento en sus redes sociales.

Para uno de los eventos de este fin de semana la modelo lució un espectacular vestido con plumas de la diseñadora puertorriqueña Stella Nolasco.

Sin embargo, para el ‘Zar de la belleza’ Osmel Sousa las candidatas no tuvieron su mejor noche si de arreglo del cabello y atuendo se trata. “Voy a hablar sobre lo de anoche… le guste o no le guste, lo voy a decir porque tengo que apoyar a todas las latinoamericanas. No me gustó para nada ninguna de las que fue con el cabello recogido. Puerto Rico, que es tan bonita, ese moño le quedaba horroroso”, comentó el venezolano a través de un live por Instagram.

La estudiante de maestría en conserjería psicológica se preparará junto a la organización del certamen para a su llegada a El Salvador, donde se llevará a cabo el 18 de noviembre el concurso internacional Miss Universe.