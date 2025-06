Muere a sus 29 años actor y modelo surcoreano Kim Jong Suk

El joven era reconocido en la escena mediática por su participación en el reality de citas The Skip Dating y por los diversos trabajos que realizó para diferentes marcas de ropa. A pesar de que todavía no se conocieron las razones de su muerte, algunos medios de comunicación especularon que se habría quitado la vida luego de una presunta discusión con su novia, Gyeonggi-do, de acuerdo a lo que mencionó Mathrubhumi.

Gulf News señaló que el primero en hablar sobre Jong Suk fue uno de sus amigos y colegas, quien en sus propias redes sociales le dedicó un escrito de despedida. “Hermano mío, se me rompió el corazón cuando me dijeron que te habías ido. Todavía no puedo creer que no podré volver a ver tu rostro sonriente en toda mi vida. Puede que ya no estés con nosotros, pero quiero que sepas que fuiste un gran regalo para este mundo, y siempre te llevaré muy cerca de mi corazón. Te extrañaré. Siempre te querré”, dice el texto.