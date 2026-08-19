Muere José Alberto Suárez, presidente de estaciones de Telemundo en Florida, en accidente aéreo

De acuerdo con información confirmada por Telemundo y NBC News, Suárez figuraba entre los cuatro ciudadanos estadounidenses que perdieron la vida en el siniestro aéreo, en el que murieron las siete personas que viajaban a bordo de la aeronave.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado conjunto emitido por César Conde, presidente de NBCUniversal News Group; Valari Staab, presidenta de NBCU Local; y José Cancela, presidente de Telemundo Station Group. En el mensaje, los ejecutivos destacaron el legado profesional y humano del veterano comunicador.

“José fue un colega excepcional y un mentor para muchos”, señalaron los ejecutivos, quienes también resaltaron su compromiso con las comunidades a las que servían las estaciones que dirigió a lo largo de su carrera.

PUBLICIDAD

Con más de 25 años de trayectoria en la industria de los medios, Suárez ocupó puestos de liderazgo en diversas estaciones de Telemundo alrededor de Estados Unidos. Antes de asumir la dirección de las estaciones de Florida, estuvo al frente de mercados como Sacramento, Fresno, Las Vegas, Salt Lake City y San Antonio.

Originario de Florida, inició su carrera como reportero y presentador de noticias en medios locales de Florida, Ohio y Texas antes de incorporarse a NBCUniversal. Durante sus más de dos décadas vinculadas a la compañía también desempeñó funciones relacionadas con programación, creatividad y medios digitales.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos un premio Emmy Lone Star, un premio Emmy Suncoast, tres premios Emmy al Mejor Noticiero Diario y varios galardones otorgados por la Associated Press.