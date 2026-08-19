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¿Por qué Ernesto Concepción tuvo que abandonar el musical “Buena Vista Social Club”?

La baja del actor requiere de una búsqueda inmediata por parte de la producción para interpretar el personaje de “Compay”

19 de agosto de 2026 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor ya no formará parte del elenco del musical. (Pablo Martínez Rodríguez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La casa productora BAS Entertainment dio a conocer en julio de este año el elenco que conformaría el musical Buena Vista Social Club.

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Se trata de un elenco de primera, compuesto Choco Orta, René Monclova, Carlos García, Michael Stuart,Jasond Calderón, Luis Obed y Ernesto Concepción.

Sin embargo, esa línea de actores enfrenta sorpresivos cambios con la salida de uno de los artistas, una baja importante para producción.

BAS Entertainment y Ernesto Concepción anunciaron, hoy, miércoles, que el actor no continuará formando parte del elenco del musical que llegará a partir del próximo 23 de octubre en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

Elenco del Buena Vista Social Club.
Elenco del Buena Vista Social Club. (Always Midnight Studio)

La decisión, según reza el comunicado de prensa, responde a asuntos personales que le impiden al artista participar de la producción, por lo que, de manera conjunta, se determinó que no siga en el musical.

BAS Entertainment agradeció a Concepción su compromiso y profesionalismo durante el proceso, asimismo reiteró su respeto y respaldo al artista.

“Ha sido una decisión difícil, porque formar parte de Buena Vista Social Club representaba un gran reto profesional que me motivaba de gran manera para regresar a las tablas. Sin embargo, en este momento debo atender asuntos personales que requieren de mi atención y me impiden asumir el compromiso que una producción de esta magnitud merece. Agradezco profundamente a Ender Vega y a todo el equipo de BAS Entertainment, por la confianza y por permitirme ser parte del proceso. Les deseo el mayor de los éxitos en esta gran puesta en escena y espero poder reencontrarme con ellos muy pronto en nuevos proyectos”, expresó Concepción en declaraciones escritas.

El actor no precisó la situación personal que atraviesa, pero se sabe que la misma le requiere tiempo y atención.

“Ernesto es un artista que admiramos y respetamos profundamente, y entendemos que hay momentos en los que los asuntos personales deben estar primero. Agradecemos su trabajo, su disposición y el compromiso demostrado durante este proceso. Le deseamos lo mejor a él y a su familia y confiamos en que volveremos a coincidir en futuros proyectos”, aseguró Vega.

Próximamente, BAS Entertainment dará a conocer quién asumirá el personaje de “Compay” en la producción de Buena Vista Social Club, rol que originalmente interpretaría Concepción.

El musical llegará a Puerto Rico el próximo 23 de octubre, con funciones en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos están disponibles a través de ticketera.com.

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TeatroActoresErnesto Concepción
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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