Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Símbolo sexual en la década de 1960 y defensora de los animales, se informó que falleció en su casa

28 de diciembre de 2025 - 6:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz francesa Brigitte Bardot posa con un enorme sombrero que trajo de México, a su llegada al aeropuerto de OrlY, el 27 de mayo de 1965, en París. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - Brigitte Bardot, el símbolo sexual francés de la década de 1960 que se convirtió en una de las grandes figuras del cine del siglo XX y más tarde en activista por los derechos de los animales, ha fallecido. Tenía 91 años.

RELACIONADAS

Bruno Jacquelin, de la Fundación Brigitte Bardot para la protección de los animales, dijo a The Associated Press que murió en su casa en el sur de Francia, y no proporcionó una causa de muerte. Indicó que aún no se han hecho arreglos para los servicios funerarios ni conmemorativos. Había sido hospitalizada el mes pasado.

Bardot se convirtió en una celebridad internacional como una novia adolescente sexualizada en la película “Y Dios creó a la mujer”, de 1956. Dirigida por su entonces esposo, Roger Vadim, desató un escándalo, ya que incluía escenas de la beldad de largas piernas bailando desnuda sobre mesas.

En el apogeo de una carrera cinematográfica que abarcó unas 28 películas y tres matrimonios, Bardot llegó a simbolizar una nación que se desprendía de la respetabilidad burguesa. Su cabello rubio despeinado, su figura voluptuosa y su irreverencia sensual la convirtieron en una de las estrellas más conocidas de Francia.

Tal fue su atractivo generalizado que en 1969 se eligieron sus facciones para ser la modelo de “Marianne”, el emblema nacional de Francia y el sello oficial galo. El rostro de Bardot apareció en estatuas, sellos postales e incluso en monedas.

La segunda carrera de Bardot como activista por los derechos de los animales fue igualmente sensacional. Viajó al Ártico para denunciar la matanza de crías de foca; condenó el uso de animales en experimentos de laboratorio, y se opuso al envío de monos al espacio.

The Associated Press
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
