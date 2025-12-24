Fallece Tony Ocasio, exintegrante del grupo Los Chicos

Tony Ocasio, uno de los integrantes del grupo Los Chicos en donde se dio a conocer el cantante puertorriqueño Chayanne, falleció el martes, 23 de diciembre, según informan diversos medios internacionales.

Según la información difundida, Ocasio vivía en Orlando, en el estado de Florida y falleció a causa de un infarto a sus 58 años. Héctor Antonio Ocasio Cedeño, su nombre de pila, era natural de Puerto Rico.

Ocasio fue uno de los integrantes originales de Los Chicos, agrupación puertorriqueña que se destacó en la música juvenil en la década de 1980 que marcó a toda una generación en Latinoamérica y que se convirtió en semillero de talentos, incluyendo a Rey Díaz, José Miguel “Migue” Santa y Chayanne.

Ante la noticia, Chayanne, natural de San Lorenzo, manifestó su sentir en sus redes sociales junto a dos fotografías de momentos en los que fueron parte del grupo.

PUBLICIDAD

”Cuántos ensayos, cuantas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz", expresó el intérprete de “Dejaría Todo”.

En marzo de 2019, Santa falleció a los 51 años a causa de un infarto masivo en su hogar, según reveló en aquel momento el exmanejador de la agrupación juvenil, Carlos Alfonso Ramírez.

“El eterno Migue se encontraba preparando el desayuno cuando sufrió el percance de salud. Su esposa se encontraba en la residencia”, narró Ramírez a El Nuevo Día.

Durante su etapa en la banda, Ocasio se destacó por su carisma, presencia escénica y potente interpretación, convirtiéndose en uno de los favoritos del público.