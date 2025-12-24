Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece Tony Ocasio, exintegrante del grupo Los Chicos

Héctor Antonio Ocasio Cedeño, 58 años, compartió la tarima con Chayanne

24 de diciembre de 2025 - 5:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde el primer momento que Los Chicos se dieron a conocer, siempre se habló sobre una supuesta rivalidad con el grupo Menudo. (Archivo)
Los integrantes originales de Los Chicos, Rey Díaz, Migue Santa, Chayanne y Tony Ocasio.
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Tony Ocasio, uno de los integrantes del grupo Los Chicos en donde se dio a conocer el cantante puertorriqueño Chayanne, falleció el martes, 23 de diciembre, según informan diversos medios internacionales.

Según la información difundida, Ocasio vivía en Orlando, en el estado de Florida y falleció a causa de un infarto a sus 58 años. Héctor Antonio Ocasio Cedeño, su nombre de pila, era natural de Puerto Rico.

Ocasio fue uno de los integrantes originales de Los Chicos, agrupación puertorriqueña que se destacó en la música juvenil en la década de 1980 que marcó a toda una generación en Latinoamérica y que se convirtió en semillero de talentos, incluyendo a Rey Díaz, José Miguel “Migue” Santa y Chayanne.

Ante la noticia, Chayanne, natural de San Lorenzo, manifestó su sentir en sus redes sociales junto a dos fotografías de momentos en los que fueron parte del grupo.

”Cuántos ensayos, cuantas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz", expresó el intérprete de “Dejaría Todo”.

En marzo de 2019, Santa falleció a los 51 años a causa de un infarto masivo en su hogar, según reveló en aquel momento el exmanejador de la agrupación juvenil, Carlos Alfonso Ramírez.

“El eterno Migue se encontraba preparando el desayuno cuando sufrió el percance de salud. Su esposa se encontraba en la residencia”, narró Ramírez a El Nuevo Día.

Durante su etapa en la banda, Ocasio se destacó por su carisma, presencia escénica y potente interpretación, convirtiéndose en uno de los favoritos del público.

Canciones como “Ave María”, “Será porque te amo”, “Mamma mía” y otros éxitos consolidaron a Los Chicos como uno de los grupos juveniles más exitosos de su época, llenando escenarios y conquistando audiencias en Puerto Rico, Centroamérica y Sudamérica.

Tags
fallecimientoChayanne
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: