16 de septiembre de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Muere Robert Redford, leyenda del cine, a los 89 años

La información la dio a conocer The New York Times

16 de septiembre de 2025 - 8:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Robert Redford nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Estudió pintura en el Pratt Institute de Brooklyn antes de dedicarse a la actuación.Su debut en Broadway llegó en 1959 con la obra "Tall Story".En 2019 anunció su retiro de la actuación tras más de seis décadas de carrera.
1 / 16 | Muere Robert Redford, leyenda del cine, a los 89 años. Robert Redford nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Estudió pintura en el Pratt Institute de Brooklyn antes de dedicarse a la actuación. - Shutterstock
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su residencia en el estado de Utah.

RELACIONADAS

Redford murió la pasada madrugada mientras dormía en su domicilio a las a fueras de la localidad de Provo, en su residencia de las montañas, según informó en un comunicado su representante, la directora ejecutiva de la firma de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger.

“Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, dijo Berger. “Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad”.

El intérprete, nacido en 1936 en Santa Mónica, en el estado de California, es una de las estrellas más reconocidas del cine estadounidense y tuvo un gigantesco impacto en Hollywood como actor, director y promotor de la escena de cine independiente con la creación de Festival de Sundance.

Ganó un premio Oscar en 1980 por su papel como director en la película “Ordinary People”, película que consiguió seis nominaciones, y fue candidato a la estatuilla en varias ocasiones.

Además, protagonizó grandes éxitos cinematográficos como “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), “The Sting” (1973), “The Great Gatsby” (1974), “All the President’s Men” (1976), que aborda el caso Watergate; “Barefoot in the Park” (1967), junto a Jane Fonda y “Out of Africa” (1985) junto a Meryl Streep.

Siempre se le recordará como fuerte defensor del medio ambiente. Llegó a intervenir ante un panel celebrado en al ONU sobre el cambio climático donde se presentó como “un actor de profesión, pero un activista por naturaleza”.

Pese a pertenecer a un nivel de cinematográficos consagrados, Redford siempre defendió el cine independiente. Fue fundador del prestigioso Festival de Cine de Sundance, que se celebra a finales de enero en el estado de Utah.

El año 2018 anunció su retirada: “Llevo haciéndolo desde los 21 años... ya es suficiente”, dijo entonces.

Reacciona Trump

El presidente Donald Trump lamentó la muerte del célebre actor, a quien definió como “grande”.

El mandatario conoció la noticia al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

Cuando un reportero le explicó que Redford, de 89 años, murió mientras dormía en su hogar, Trump respondió: “Bueno, supongo que es una buena forma de irse. Pero diré que Robert Redford fue genial. Tuvo una serie de años en los que no había nadie mejor”.

El republicano agregó que Redford hizo “siete u ocho películas geniales” y subrayó que hubo una época en la que era el actor “más popular”.

Trump le dedicó estas palabras a pesar de que Redford había sido crítico con el mandatario y durante su primer mandato tachó su gobierno de “dictatorial”.

Breaking NewsRobert Redford
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
