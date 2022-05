La cantante Natti Natasha decidió “limpiar” las publicaciones de su cuenta de Instagram a días del ingreso a la cárcel de su compañero sentimental, el productor Rafael “Raphy” Pina, padre de su niña Vida Isabelle.

Aunque muchos cantantes suelen eliminar publicaciones de la red social previo a un lanzamiento -ya sea un sencillo o promoción- lo cierto es que en el caso de la artista coincidió con el duro momento que atraviesa su pareja, quien fue sentenciado el pasado martes, 24 de mayo de 2022, a 41 meses en prisión por parte del juez Francisco Besosa en el tribunal federal del Viejo San Juan. La pena se extiende a tres años de libertad supervisada y una multa de $150,000. Pina fue hallado culpable el 22 de diciembre de 2021 por violación a la ley federal de armas por parte de un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres.

Las otras redes sociales de la artista urbana permanecen con publicaciones previas al ingreso a la cárcel de Pina. Los seguidores de la artista en las redes sociales son los que han expresado la rareza de que su cuenta de Instagram no contenga ninguna publicación.

Natti Natasha indicó en el pasado que es ella quien maneja además la cuenta de Instagram de la infante Vida Isabelle, quien cumplió este mes su primer año. Tanto Natti Natasha como Pina pudieron celebrar en familia el cumpleaños de la bebé, siendo el último evento de festejo de la pareja antes de la pena carcelaria para Pina.

La pareja lleva varios años juntos y habían expresado en el 2021 que tenían planes de contraer matrimonio. Los padres de Vida Isabelle se comunicaban con frecuencia con sus respectivos seguidores, siendo así una de las parejas más populares de las redes sociales.

El productor del género musical se entregó el mismo día de la sentencia e ingresó al Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo. Pina estuvo acompañado por Natti Natasha y sus tres hijos Rafael, Mia y Antonio.

La voz de “La mejor versión de mí” siempre ha reiterado que el padre de su hija es un hombre de familia, valiente y lo ha apoyado durante todo el proceso judicial. Eso sí, la artista ha sido parca en sus declaraciones.

“Apoyando a ese campeón”, dijo Natti Natasha durante la entrega del productor en el tribunal federal de San Juan.

“Él hombre que vieron hoy es un hombre de familia, hombre de fe, un hombre responsable y esto otra prueba más que vamos a pasar”, sostuvo la cantante a los medios de comunicación justo antes de montarse en el auto que la transportaría a su casa, en lo que que fue la primera noche de la familia sin Pina en el hogar.

Previo a la entrega del manejador artístico y tras conocer la sentencia impuesta por el juez Besosa, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre de Natti Natasha, indicó “seguimos airosos, seguimos apoyándolos, somos una familia valiente y esa valentía la aprendimos de él, por eso me enamoré”, manifestó.

Antes de la lectura de sentencia la cantante urbana sostuvo que había orado de rodillas junto a su familia.

Pina, por su parte, indicó justo antes de cruzar los portones del tribunal federal que había llorado mucho.

“Ya no me quedan lágrimas. Me despedí de la nena. Me comí un sándwich y me tomé las pastillas para el azúcar”, dijo el empresario a su llegada al tribunal federal desde donde fue trasladado a la cárcel federal por los alguaciles.

Lo último que se supo del convicto después de su ingreso a la cárcel es que tuvo que ser llevado a la a la unidad médica del Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo, por tener “la azúcar muy descontrolada”. La información fue confirmada por la abogada y ex fiscal federal María Domínguez, quien forma parte del grupo de defensa del productor.

Tras Pina entrar a la cárcel, la cantante urbana no ha hecho ningún tipo de declaración pública, ni el equipo de trabajo sobre el particular. Este medio ha intentado comunicarse con parte del equipo de trabajo de la artista y del productor, pero ha sido infructuoso.