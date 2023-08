La modelo y presentadora de televisión, Nicole Chacón, anunció ayer la muerte de su abuela Yiya la cual, según mencionó, fue una persona clave en su crianza y en su forma de ser. La noticia fue dada a través de las redes sociales de la comunicadora, quien labora en Wapa TV.

“Yiya. Vuela alto. Mi abuela fue tan importante para mí… Una mujer valiente toda su vida. Siempre presente. Muy sincera como buena española y demás está decir que guapísima. Quien fuera mi ‘partner’ para probar lugares nuevos de comida”, escribió la artista, quien es uno de los talentos del programa “Viva la tarde”. “La que me apoyó en tantas decisiones importantes desde muy joven y la que no se perdía un solo vídeo mío en las redes sociales. Especialista en reunir a la familia, y con un espíritu desprendido. La que me prestaba sus prendas para salir y de quien heredé otras en vida”.

Chacón aprovechó para dar gracias por haber podido compartir tantos momentos junto a su abuela. “Hay tanto que te debo y tanto que te quiero… ¡Le doy gracias a Dios por el honor de tenerte! ¡Le doy gracias a Dios porque pudiste conocer a mi hijo! Los ciclos de la vida son extraños. Estás décadas compartiendo con un ser que aporta tanto en tu formación y con quien vives tantas etapas, para que en un momento, tengas que despedirte”, añadió Chacón, quien también tiene un espacio en “Noticentro”. “Quizás algún día les contaré cómo fue ese momento. Fue muy especial a pesar de su pesar. Yiya, te vamos a extrañar tanto… Estoy muy triste, pero feliz porque sé que ya estás con tus hijos, con tu esposo, con tu mamá, con tu perrita y con tu hermano… Vuela alto”.

Como era de esperarse, la noticia fue recibida con mucha pena por los amigos, colegas y seguidores de Chacón, quienes no dudaron en dejar un mensaje de apoyo ante tan triste momento. “Te abrazo fuerte amiga querida, declaro paz en tu corazón, todo lo que mencionas es lo verdaderamente importante en esta vida, ella estuvo y tú también con ella, el amor será eterno!”, comentó la cantante y animadora Daniela Droz.

De la misma forma, su compañera en NotiCentro, Katiria Soto también le dejó un mensaje de apoyo. “Sé lo especial que era tu abuela en tu vida, lo siento mucho. En las pocas veces que la vi, se notaba una mujer alegre, amorosa y un personaje único. Descansa en paz Yiya”, escribió la comunicadora.

“Lo lamento mucho Nicole. Las abuelas son parte vital de nuestro ser. Siempre vivirá en tu corazón y no importa el tiempo que pase, la seguirás amando y aprendiendo de su vida. ¡Un abrazo!”, escribió, por su parte, Suheily López Belén, meteoróloga de NotiCentro.

De igual manera, se unieron al duelo con un mensaje de apoyo personalidades como Shanira Blanco, Pili Montilla, José Vega “Remi”, Mónika Candelaria, Tita Guerrero, Joealis Filippetti y Estefanía Soto, entre otros.

Chacón se casó en enero de 2020 con el publicista Roberto González y en diciembre del mismo año dio a luz a su primer hijo, Álvaro Nicolás.