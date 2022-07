“Viva la tarde” de Wapa Televisión, contará, a partir de hoy, lunes, con una nueva integrante. Se trata de la comunicadora Nicole Chacón. La también empresaria se integra al grupo de presentadores que incluye a Jaime Mayol, Tita Guerrero, Rafael José, Alba Nydia Díaz, Bryan Villarini y el chef Piñeiro. Su participación en el programa será los martes, jueves y viernes, y hará reportajes desde exteriores.

“Estoy cerca de cumplir 15 años en la familia de Wapa Televisión. Es un privilegio que los televidentes me permitan llegar a sus hogares tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos a través de todos estos años. La oportunidad de unirme al equipo de ‘Viva la tarde’ me tiene muy emocionada porque me permite continuar ejerciendo mi vocación de llevar información y entretenimiento responsable, al lado de grandes compañeros. Cada etapa tiene su magia y me siento muy feliz de la que comienza”, expresó Chacón en declaraciones escrita.

Por su parte, el productor ejecutivo del programa, José Del Valle, destacó las cualidades que identifica de Chacón y lo que traerá al espacio. “Nicole es una comunicadora innata. Lleva muchos años en Wapa, ofreciendo información relevante y de actualidad para los televidentes. Su integración al programa renovará el contenido con algunos de los temas que presentará, incluyendo los relacionados a la maternidad y a la mujer”.

Chacón comenzó en Wapa Televisión en el 2007, luego de completar su bachillerato en Publicidad en la Universidad del Sagrado Corazón. Luego de ser presentadora de MTV Puerto Rico, Jangueo TV y Movie Pass, fue la conductora de ‘Wapa a las cuatro’ junto a Katiria Soto. Desde el 2019, presenta los segmentos de Entretenimiento y las tendencias de redes sociales en la “Edición Estelar” de “NotiCentro” de lunes a viernes a las 4:00 p.m., en la que continuará.

Chacón también ha tenido a su cargo la conducción de varias transmisiones –tanto en pantalla como en web– del certamen Miss Universe Puerto Rico, como algunas temporadas de “De quién es la corona”, el Social Media Center y la competencia preliminar. También, es la propietaria de CONTACTO, agencia de representación de influencers y figuras públicas en la isla, fundada en el 2014. Hace un año y medio, se convirtió en madre de Álvaro Nicolás, una experiencia que atesora y agradece vivir.