“Ahorrar para viajar a muchos destinos”, “Bajar de peso”, “Conseguir el trabajo ideal” y “Comprar un auto último modelo” son las determinaciones que nunca faltan en las tradicionales listas de resoluciones de Año Nuevo.

La presentadora de “NotiCentro Edición Estelar”, de Wapa Televisión, Nicole Chacón, solo tiene una meta para el 2023. No está escrita en papel ni tampoco en sus notas digitales del celular. ¿El motivo? Porque más que una resolución, para quien también integra parte del grupo de “Viva la Tarde” “ser buena persona” es un proyecto constante.

“De cara a un nuevo año siempre pienso dos cosas: cómo me puedo seguir diversificando en la parte profesional y en la parte personal, lo único que siempre quiero es ser mejor persona; que las experiencias que he vivido durante el pasado año me sirvan para ser mejor. Yo creo que ese es el verdadero éxito en la vida, al final del día cuán buena persona tú fuiste y es lo que yo quiero inculcarle a mi hijo, ser responsable, serio, comprometido con su palabra, de buenos sentimientos... La resolución es seguir siendo así”, dijo la mamá de Álvaro Nicolás.

Chacón, a quien su mamá describe como “un fosforito” porque nunca para de pensar y planear sus próximos pasos, sostuvo que donde pone la palabra lo resalta con la acción. Por lo anterior, la carismática comunicadora, quien cuenta con más de 289 mil seguidores en Instagram, siempre invita a su audiencia a “no colocar los huevos en una sola canasta. Hay que diversificarse”.

Todas estas reglas de vida, precisamente, son las que motivan a la hija de padre cubano y madre española a mirar el 2023 con optimismo. La también empresaria está más que clara en que, si apuesta por la fórmula de siempre, obtendrá alguna recompensa.

“Yo me he asociado bastante al mundo digital, que continúa creciendo. Así que tengo muchos planes y una visión con muchas ideas para continuar desarrollando mi parte profesional dentro de ese mundo digital, pero complementado con lo que ya hago que es televisión. En la parte personal, pues mientras uno tenga salud, lo tiene todo. Yo soy una persona que aprecia las pequeñas cosas de la vida”, expuso.

En entrevista con El Nuevo Día, Chacón agradeció las muchas alegrías que experimenta a diario. Esto, en gran medida, se debe a que intenta mantener sus expectativas “flexibles”. Sin embargo, según logra cada objetivo propuesto, no vacila en ir por el siguiente.

¿Qué te falta por realizar en la vida?, le preguntó El Nuevo Día.

“No descarto la adopción. Me encantaría tener una fundación de esterilización de animales callejeros. Creo que la situación en Puerto Rico con la cantidad de animales en la calle y en los albergues está fuera de control, y la esterilización -en gran medida- ayudaría a controlar el problema”, respondió sin pensarlo.

En el 2022, después de 12 años en “NotiCentro Edición Estelar”, quien contrajo nupcias con Roberto González en el 2020, también aceptó la encomienda de cruzar al estudio de “Viva la Tarde” junto a Jaime Mayol, Tita Guerrero, Bryan Villarini, Alba Nydia Díaz y Rafael José. A pesar de que esto supone una responsabilidad adicional en su “locura de días”, la galardonada presentadora lo acogió como una oportunidad de exponer otros talentos.

“Definitivamente haber comenzado en el grupo de figuras importantes que presentan ‘Viva la Tarde’, donde hay personalidades que tienen carreras destacadas y son profesionales tan queridas, pues fue buenísimo y muy importante para mí. Tengo que decir que fue un ‘highlight’ en mi año”, señaló.

Por otra parte, el hecho más retante del año que se termina está relacionado con su hijo. La comunicadora reveló que haber tenido que dejar al pequeño en una “escuelita” fue duro.

A pesar de que fue una decisión pensada en el bienestar de ambos, le costó “desapegarme durante unas horitas de la mañana cuando yo estaba bien acostumbrada a estar todo el tiempo con él”. En esa línea, el talento de Wapa Televisión reconoció y agradeció a la comunidad de madres que tiene en sus plataformas sociales, quienes la aconsejaron y se solidarizaron en el proceso.

Álvaro Nicolás, quien según su madre “habla como un loro”, cada tarde, la espera con ansias para contarle las aventuras y ocurrencias junto a sus amigos.

La empresaria, de la misma manera, despide el año satisfecha con todo lo que ha logrado a través de su agencia, Contacto. La compañía, establecida hace nueve años, se ha convertido en un centro donde marcas, productos y servicios -locales e internacionales- acuden para buscar figuras y trabajar con ellas.

“Ya la expansión ha sido tal que nosotros estamos trabajando con agencias en Argentina, México y Miami. Eso le da la oportunidad al talento local de expandirse, de verse en otros mercados y de ampliar su talento y su oferta”, dijo. “Yo agradecida de toda la confianza que han depositado en estos pasados años en nosotros, tanto a las figuras que nos permiten representarlas como a las marcas que nos permiten ser parte de sus ideas y estrategias creativas”, agregó.

Esta noche, al igual que todos los años, Chacón se reunirá con su familia. El clan es pequeño, pero unido. Con esto es suficiente para tener la mejor velada.

“Este año va (la reunión) va a ser en casa de mi mamá. Tengo un sobrino nuevo. Mi hermano acaba de tener un bebé, así que nos estaremos conociendo por primera vez. La casa ahora se llena de más niños”, contó emocionada.