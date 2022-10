Hace unos días, Belinda se convirtió en tendencia luego de que se diera a conocer un vídeo en el que en pleno concierto lanzó una oración que podría estar dirigida a sus examores, pues la cantante se autoproclamó la “reina de los amarres” y se desató la polémica. Tras este suceso, Niurka Marcos, una de las artistas más controversiales, se robó los reflectores después de mandarle unas fuertes declaraciones a la estrella del pop.

“Belinda tiene mucho que aprender. Está muy verdecita. Comete muchas pendej****, una detrás de la otra”, sentenció la modelo caribeña con todo y palabrotas incluidas. Además agregó: “Todavía Belinda tiene mucho que aprender, sobre todo, que no hubiera dicho eso porque es una pende**, mami, acabas de decir una mam*** y de esas palabras que al rato pueden ser en tu contra”, sentenció Marcos sin dudarlo, dejando claro que no aprueba la “burla” de la cantante.

Incluso, los medios aprovecharon para preguntarle a la exparticipante de “La Casa de los Famosos 2” si es que estos trabajitos de santería funcionan, a lo que la prometida de Juan Vidal señaló que ella los practicaba.

“Sí funcionan (los amarres) cuando están bien hechos, correctamente, pero también como todo en esta vida trae sus consecuencias y su precio a pagar. Yo no amarro a ningún hombre, porque luego cuando me lo quiero quitar me cuesta mucho trabajo y como no quiero que nadie se tatúe nada de mí en su cuerpo, pues tampoco”, añadió la cubana.