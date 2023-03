La merenguera puertorriqueña Olga Tanón pasó por sus redes sociales, en donde publicó un vídeo de un fragmento de lo que fue un “live” llevado a cabo en Facebook ayer sábado. En dicho vídeo la cantante mostró lo que ella bautizó como “El invento de la Tañón” y que no es otra cosa que un pequeño embase de cristal donde unió una ensalada de papas, trozos de filete cortados, arañitas, pequeños pedazos de aguacate y cilantro.

Mientras explicaba cómo y por qué había preparado esa porción tan pequeña, muchas de las personas que estaban viendo la transmisión, le fueron haciendo preguntas a “La mujer de fuego” sobre distintos temas.

Fue así que surgió una conversación en la cual Tañón fue cuestionada sobre la cirugía bariátrica a la cual se sometió hace casi dos años. “Para aquellos que me preguntan cómo me siento después de la bariátrica, les digo una cosa. Ayer estaba viendo unos vídeos míos, cuando yo engordé y llegué a las 190 libras, pesando demasiado para mi estatura”, explicó la puertorriqueña que reside en Florida, mientras cortaba un aguacate. “Necesitaba un cambio. Estoy bien contenta, pero como les digo, todo tiene su sacrificio. Tienen que tener cuidado también cuando coman, porque si se meten lo que no se tienen que meter... usted puede comer de todo, pero lo importante es comérselo, como se lo tiene que comer”.

La cantante continúo hablando a la cámara, mientras preparaba el “bowl” de comida y dejó claro que normalmente mantiene un peso entre 129 y 130 libras, aunque especificó que en ese momento estaba “hinchadita”. “Ahora mismo estoy hinchadita, por esas cosas mensuales de las mujeres. Porque, aunque yo estoy en la premenopausia, todavía tengo esas cosas de mujer mensual, y me tiene un poquito hinchadita”, añadió la intérprete de “Es mentiroso”, dejando claro que antes de la bariátrica había aumentado demasiado para su estatura. “Soy chiquita. Yo a todo el mundo le digo que mido 5′4″ o 5′5″, pero en realidad mido como 5′2″ o 5′3″. Soy una enana”.

En un momento dado, Tañón miró para un lado y comenzó a bailar y canta la canción “I’m to Sexy”, de Right Said Fred. “Ven acá y báilame”, se le escucha decir a cantante, mientras se oye una risa en el fondo. Justo en ese momento apareció en cámara su marido, Billy Denizard, quien le dio un beso a Tañón. “Ahora van a decir que estamos vendiendo porno”, comentó el empresario que estaba sin camisa, a la vez que no paraba de reír. En un momento giró la cámara para que su hija mayor Gabriella, saludara al público.

Para finalizar, en el vídeo que fue editado y subido a Facebook e Instagram, la cantante habló de su cabello, el cual tenía recogido en un moño. “No se preocupen, que tengo pelo. Me ha crecido muchísimo, y estoy bien contenta, porque me voy a retocar mis canas. Que estas canas no perdonan”, concluyó la artista con el humor y la energía que siempre la han caracterizado.