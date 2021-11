La cantante Olga Tañón compartió con sus seguidores su fórmula para bajar casi 50 libras en los últimos meses y cómo la obesidad la hizo “sentirse fea” al no contar con energía y agilidad.

La artista también detalló su proceso de cambio físico en busca de sentirse bien consigo misma, luego de llegar a pesar más de 190 libras. La determinación de procurar un mejor estado de salud ocurrió el año pasado, tras pasar los primeros meses de la pandemia y reconocer que “no era una gordita feliz y me sentía fea”.

“Cuando me vi obesa y con el respeto de todas las gorditas felices, yo también he sido una gordita pero no he sabido ser una gordita feliz. Se lo tengo que confesar y me da mucho sentimiento decirlo. No me sentía feliz, no me sentía ágil. Yo me sentía fea. Sin embargo, la maravilla más grande que he tenido es que mi esposo y mis hijos me decían ‘estás hermosa’… Es que cuando yo no tenía la misma agilidad que quería tener yo no era feliz. Siempre he sido una mujer de echar para adelante y tengo un deber con mis hijos de estar saludable y al estar obesa y pensar en el cuadro médico que viene por herencia tuya, pues tomé la decisión”, contó la merenguera que en la actualidad pesa 143 libras.

Para la cantante su lucha contra el peso no es una novedad, lleva más de dos décadas subiendo y bajando libras. De hecho, explicó que en el pasado ha realizado múltiples dietas -incluyendo la popular HCG- y aunque lograba bajar de peso, luego ocurría el llamado rebote y volvía a ganar libras.

El aumento de peso que tuvo en los últimos años fue producto de su estado de ánimo luego de enfrentar en el 2017 la muerte de su madre Carmen Gloria Ortiz Tañón, la pandemia y el estar sin trabajar por varios meses.

La voz de “Basta ya” tuvo una aliada en su proceso que aunque no precisó el nombre de la persona, adelantó que pronto podrá realizar un “Live” con ella.

La artista también recibió consejería de parte de sus médicos, ya que al conocer el historial de salud de su familia, -donde su madre era diabética e hipertensa-, reflexionó sobre el cambio que tenía que hacer en su vida para sentirse llena de salud.

Su fórmula para bajar de peso incluye una alimentación saludable en porciones pequeñas y ejercicios.

“Mi dieta ha sido comer súper poquito. Comer extremadamente poco. Comer bastante proteína. Comer de todo. A mí me encanta la fritanga puertorriqueña y me encanta comer de todo. Me voy a poner mis hormonas bioidénticas con mi doctor para tener más energía y seguir con esta dieta de comer bien poquito. Como 4 onzas de comida y seis veces al día. Eso es lo que me ha funcionado”, explicó la artista.

La cantante abundó sobre su decisión de remoción de implantes de los senos y cómo procesos de dietas a los que se sometió en el pasado no le resultaron como ella esperaba. Asimismo, indicó que respeta cualquier proceso, dieta o procedimiento que las personas utilizan para llevar a cabo un estilo de vida saludable.

Tañón recomendó que todas las mujeres deben revisarse las hormonas con sus médicos.

Estreno el Día de Acción de Gracias

Otra de las cosas que mantiene a Tañón inmersa en felicidad, es el proyecto “Tañón Pal’ Combo… Es Lo Que Hay”, producción en honor a El Gran Combo de Puerto Rico. La cantante grabó en octubre el especial desde el municipio de Cabo Rojo.

El proyecto que filmó por casi una semana en la zona oeste de Puerto Rico y se estrenará el jueves, 25 de noviembre, Día de Acción de Gracias.

La artista publicó varios de los visuales que se verán en el especial en honor a los “Mulatos del sabor”.