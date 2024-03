Olivia Munn se realiza doble mastectomía tras diagnóstico de cáncer de mama

View this post on Instagram

Ese mismo invierno también me hice una mamografía normal. Dos meses después me diagnosticaron cáncer de mama.

En los últimos diez meses he tenido cuatro cirugías, muchos días en la cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás podría haber imaginado.

Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no he sentido que hubiera tiempo para llorar. Me enfoqué y pospuse cualquier emoción que sintiera que interferiría con mi capacidad para mantener la mente clara. He tendido a dejar que la gente me vea cuando tengo energía, cuando puedo vestirme y salir de casa, cuando puedo llevar a mi niño al parque.