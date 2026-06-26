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Para Dionicio, Vicky es la reina: “Merecía mucho más” en Miss Universe Puerto Rico

El cantante venezolano y ganador de “Objetivo Fama 7″ agradeció a sus seguidores el apoyo brindado a Miss Toa Baja 2026

26 de junio de 2026 - 2:30 PM

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Vicky y Dionicio se conocieron mientras competían en "Objetivo Fama 7". (Suministrada/Karla de León Colón)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La noche final de Miss Universe Puerto Rico 2026 en Caguas consagró a nuevas líderes, y entre las figuras más destacadas de la competencia brilló Vicky Carbonell. Su entrada al selecto grupo del “Top 15″ reafirmó que el carisma y la experiencia en el arte de conectar con el público son herramientas infalibles sobre el escenario.

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De los escenarios de “Objetivo Fama 7″ a la pasarela nacional, la representante llanera demostró que la voz y la belleza se fusionan en un mismo propósito. En cada paso, además, la recién graduada de Mercadeo y Música Popular evidenció su evolución artística. Todo esto, según su pareja sentimental, el cantante venezolano Dionicio Matos, la convierte en una figura que busca inspirar a otros.

“Estoy tan orgulloso de ti, no solo por quien eres, sino por la mujer en la que te has convertido. Aceptar el reto de entrar a un mundo completamente nuevo para ti y hacerlo con la seguridad, la disciplina y la entrega con la que lo hiciste habla de tu grandeza”, comenzó.

Miss Arroyo 2026 – Génesis Dávila PérezMiss Juana Díaz 2026 – Anaís Torres CollsMiss Caguas 2026 – Fabiola Esther
1 / 15 | Miss Universe Puerto Rico 2026: el desfile en traje de baño perfila a las favoritas rumbo a la corona. Miss Arroyo 2026 – Génesis Dávila Pérez - Alexis Cedeño

El ganador de “Objetivo Fama 7″ recordó que la también exparticipante del “reality show” de Telemundo llegó a Miss Universe Puerto Rico como “la novata”. Sin embargo, a través de su desempeño, “no se notó”.

“Demostraste que el talento, la preparación y el corazón siempre encuentran la manera de brillar. Hoy te aplaudo de pie por este logro y por todos los que sé que vienen en tu camino. Tu legado sigue intacto, pero más allá de los títulos, lo que realmente permanece es la inspiración que eres para tantas personas”, expresó Matos.

El exponente culminó su mensaje con palabras de agradecimiento. “Gracias por regalarnos una razón más para sentirnos orgullosos de ti y por hacer felices a todos los que tenemos el privilegio de caminar a tu lado”.

A través de un video compartido en la sección de historias de la red social Instagram, Matos exteriorizó que Carbonell “merecía más”. También reconoció las fortalezas de otras candidatas como Miss San Sebastián, Miss Arroyo y Miss Aibonito.

"Opening" gala 8 junto a Olga Tañón."Cinco minutos" de Taishmara Rivera. "Opening" gala 13, "Despacito".
1 / 7 | Revive las presentaciones más memorables de "Objetivo Fama" . "Opening" gala 8 junto a Olga Tañón. - Suministrada
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Dionicio MatosMiss Universe Puerto Rico
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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