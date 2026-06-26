Para Dionicio, Vicky es la reina: “Merecía mucho más” en Miss Universe Puerto Rico

La noche final de Miss Universe Puerto Rico 2026 en Caguas consagró a nuevas líderes, y entre las figuras más destacadas de la competencia brilló Vicky Carbonell. Su entrada al selecto grupo del “Top 15″ reafirmó que el carisma y la experiencia en el arte de conectar con el público son herramientas infalibles sobre el escenario.

De los escenarios de “Objetivo Fama 7″ a la pasarela nacional, la representante llanera demostró que la voz y la belleza se fusionan en un mismo propósito. En cada paso, además, la recién graduada de Mercadeo y Música Popular evidenció su evolución artística. Todo esto, según su pareja sentimental, el cantante venezolano Dionicio Matos, la convierte en una figura que busca inspirar a otros.

“Estoy tan orgulloso de ti, no solo por quien eres, sino por la mujer en la que te has convertido. Aceptar el reto de entrar a un mundo completamente nuevo para ti y hacerlo con la seguridad, la disciplina y la entrega con la que lo hiciste habla de tu grandeza”, comenzó.

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El ganador de “Objetivo Fama 7″ recordó que la también exparticipante del “reality show” de Telemundo llegó a Miss Universe Puerto Rico como “la novata”. Sin embargo, a través de su desempeño, “no se notó”.

“Demostraste que el talento, la preparación y el corazón siempre encuentran la manera de brillar. Hoy te aplaudo de pie por este logro y por todos los que sé que vienen en tu camino. Tu legado sigue intacto, pero más allá de los títulos, lo que realmente permanece es la inspiración que eres para tantas personas”, expresó Matos.

El exponente culminó su mensaje con palabras de agradecimiento. “Gracias por regalarnos una razón más para sentirnos orgullosos de ti y por hacer felices a todos los que tenemos el privilegio de caminar a tu lado”.

A través de un video compartido en la sección de historias de la red social Instagram, Matos exteriorizó que Carbonell “merecía más”. También reconoció las fortalezas de otras candidatas como Miss San Sebastián, Miss Arroyo y Miss Aibonito.