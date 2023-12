Tres días de duelo por la muerte del actor y comediante Luis Antonio Rivera, mejor conocido como “Yoyo Boing”, fueron declarados el martes por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, luego de que el recordado artista muriera la semana pasada a los 93 años.

El primer ejecutivo ordenó que todas las banderas de las dependencias gubernamentales permanezcan a media desde el miércoles, 6 de diciembre, hasta el viernes, 8 de diciembre.

“La pérdida de “Yoyo Boing” deja un gran vacío en la escena cultural y televisiva de Puerto Rico. Su talento, habilidad para transmitir alegría y estilo inconfundible, lo convirtieron en uno de los comediantes más queridos en la isla”, aseguró el gobernador a través de un comunicado de prensa.

“‘Yoyo” tuvo una destacada trayectoria en radio, televisión, cine y teatro, por lo que su legado permanecerá en la historia de nuestro pueblo. Con su partida, Puerto Rico pierde a un verdadero pionero de la comedia y la televisión puertorriqueña. Me uno a la pena que embarga a sus familiares, amigos y allegados, y confío en que Dios les de la fortaleza que necesitan en este momento de pérdida”, añadió.

Según había confirmado a los medios su familia, el actor y comediante murió el pasado jueves, 30 de noviembre, en el Hospital del Maestro, en San Juan, donde permanecía recluido. “Yoyo” fue operado de una afección cardíaca en febrero de 2017 y en 2020 sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, lo que había provocado una ligera pausa en los medios de comunicación. Aunque físicamente le afectó, continuó recibiendo terapias.

En julio pasado, en entrevista con El Nuevo Día, el también presentador manifestó que “por el derrame, tengo esta parte izquierda inmóvil, hablo con dificultad y caminar no puedo. Perdí el balance en las piernas. Al día de hoy no me siento frustrado, porque estoy vivo. Si te das cuenta, tengo mi uso de razón y puedo recordar tantas cosas. Pero me gustaría poder guiar, eso sí me encantaría. Me gustaba guiar, montarme en mi carrito, irme por ahí. Yo soy fotógrafo aficionado, tengo mi camarita por aquí”.

“Yoyo Boing” era padre de 7 hijos, y tenía 14 nietos, 17 bisnietos y 4 tataranietos.

Los restos del multifacético artista serán expuestos el miércoles, 6 de diciembre, a partir de la 1:00 p.m., en un velorio abierto al público para honrar la vida y el legado del actor.

Rivera nació el 9 de abril de 1930 en Humacao, pero se crió en Santurce desde los tres años y es considerado uno de los pioneros de la televisión y la radio puertorriqueña.

En la década de 1970 creó en el canal 2 el programa “Mi hippie me encanta”, en el que actuó junto a Margot Debén, Vicente Vázquez y Rosita Velázquez. Su trascendencia en la pantalla quedó marcada con programas como “Los suegros” que permaneció por muchos años, seguido por “Los suegros y los nietos”, junto a Rosaura Andreu, Cary Oliver y el recordado Membrillo.

También se destacó en la radio y el teatro y se mantuvo trabajando en los medios por más de 50 años.