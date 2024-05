Personalidades celebran y dedican mensajes en Día de las Madres

View this post on Instagram

La actriz, cantante y empresaria Jennifer López, repasó con fotografías algunos de sus momentos vividos junto a su progenitora, Guadalupe Rodríguez, y le dejó plasmado en sus redes sociales un mensaje en inglés en el que expresó lo siguiente: “Feliz Día de la Madre a mi mami. A medida que pasan los años, me doy cuenta cada vez más de los sacrificios que hiciste, incluyendo sacrificar tus sueños, para darnos la oportunidad y la fuerza de vivir los nuestros. Te amo y te acepto tal como eres. Aprecio todas las canciones que cantaste y el baile en la sala de estar y todas las historias que contaste donde me quedaba pendiente de cada palabra y luego lloraba de risa por cómo las contabas. Gracias por la alegría que me infundiste. Tu resiliencia y valentía viven dentro de mis huesos y estaré siempre agradecida por los tiempos hermosos, y también por los inevitables tiempos difíciles. Ellos conforman nuestra vida y nuestra relación y no lo haría de otra manera. Te quiero tal y como eres. Por siempre, Jennifer”.