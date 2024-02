Premio Lo Nuestro deja fuera de la gala a dos integrantes de RBD

Los integrantes del grupo RBD, Christopher Uckermann y Christian Chávez se llevaron en a noche del jueves una decepcionante sorpresa al no poder entrar a la gala de premiación de Premio Lo Nuestro en Miami.

“Aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer era una organización extraña”, dijo Uckermann en el video publicado en sus historias.