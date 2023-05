Luego de castings y preparación, hoy, oficialmente se presentaron las candidatas a Miss Universe Puerto Rico 2023. Las 33 mujeres aspirantes a la corona hicieron su primer desfile en la Casa Alcaldía del municipio de San Juan, sede oficial de esta edición del certamen, según se anunció durante la presentación.

Durante estos años en los que Wapa Televisión ha sido el dueño de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico, la evolución del certamen ha sido continua. Y es precisamente esa la filosofía que se destacará en esta edición.

“Para WAPA, Miss Universe Puerto Rico es uno de los proyectos más importantes del año y sabemos que también lo es para el país. Este es el certamen más seguido y visto en Puerto Rico y, gracias a ese reconocimiento, hemos hecho una alianza con el alcalde de la Ciudad Capital, Miguel Romero. Invitamos a varios municipios a unirse y fue San Juan quien dijo sí para aportar al desarrollo y crecimiento de esta plataforma de belleza y cultura. Le agradecemos su confianza en nosotros y por destacar a la mujer a través de su apoyo”, dijo Jorge Hidalgo, presidente y gerente general de WAPA TV.

PUBLICIDAD

Por su parte, el alcalde Miguel A. Romero Lugo, destacó que la alianza, mediante la cual el Municipio de San Juan es auspiciador principal y sede del certamen local, forma parte de los esfuerzos de la administración municipal de fomentar el turismo, así como el desarrollo económico de la capital de Puerto Rico.

“Esta alianza es una que nos llena de mucha satisfacción y expectativas, ya que Miss Universe Puerto Rico es una plataforma que, además de impulsar el desarrollo de la mujer a nivel personal y profesional, es seguida por miles de personas durante todo el año. Proyectamos que a través de la visibilidad que el concurso brindará a la cultura, la gastronomía y los atractivos extraordinarios que tiene nuestra Ciudad Capital, esto se traducirá en la visita de más turistas y locales para el beneficio y apoyo a nuestros comerciantes, logrando que la inversión que hacemos se quede a nivel local”, explicó el alcalde.

La directora nacional del certamen, Yizette Cifredo, se mostró feliz con esta nueva etapa del certamen y con el grupo de seleccionadas. “Me siento bien orgullosa de este grupo de 33 candidatas que apuestan a un proyecto tan poderoso que les permite, como mujeres, a contar sus historias, llevar sus mensajes y usar su voz. Es el grupo de mayor participación en los pasados seis años. Sin limitarlas por sus experiencias de vida, cada una de ellas tiene la oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente con todas las herramientas y recursos que obtienen a través de esta experiencia y también de aspirar a ser la próxima embajadora de nuestra cultura y de la mujer puertorriqueña”.

PUBLICIDAD

La noche final de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan se transmitirá en vivo por Wapa Televisión y Wapa América desde el Centro de Bellas Artes de San Juan el jueves, 24 de agosto a partir de las 7pm. Previo a esta fecha, habrá la oportunidad de conocer el trabajo de todas estas jóvenes aspirantes a la corona en la Noche Preliminar, momento en que serán seleccionadas las 15 finalistas que serán anunciadas en el certamen final.

Los seguidores de la plataforma digital de @MUniverse en Facebook, Instagram y en www.muniversepr.com tendrán acceso a contenido exclusivo. El programa digital De quién es la Corona, moderado por Ashley Beth Pérez, constará de retos de fotografía, que serán evaluados por un panel de expertos. Los profesionales quienes además harán preguntas a las candidatas son Jaylene Álvarez, científica y primera finalista en MUPR 2021; el maquillista de celebridades Epy Joel y Steven Bonilla, creador de contenido y coach de reinas de belleza. Los seguidores también podrán ver el resumen semanal de las incidencias con las candidatas tanto en web como en la programación de Wapa, a través del programa Camino al Universo.

Durante la presentación, Ashley Cariño, Miss Universe Puerto Rico 2022, quien se posicionó entre las cinco mujeres más bellas en el certamen internacional, le dio un mensaje de apoyo a las candidatas en el que reconoció la importancia de este momento en sus vidas. “Ustedes son ya las candidatas para ganar la corona de MUPR. Las invito a que aprovechen esta oportunidad única que se les presenta. Cada paso que den en su proceso de preparación y desarrollo les dará más herramientas que podrán aplicar en su vida. Esta experiencia es inolvidable”.

PUBLICIDAD

Este evento es gracias a los aliados que hacen posible la realización de lo que pasa frente y detrás de cámara. Se agradece el respaldo de L’Oreal París, Claro, Mitsubishi Motors, L’Oreal Dermatological Beauty CeraVe y Vichy, L´Oreal Lujo fragancia Giorgio Armani My Way, Plaza Las Américas, Plaza del Caribe y Ego. De igual manera, es posible gracias a Lido, Hospital Metropolitano, Body By Porto, Wanda Gonzalez Medical Spa, Bit Salon, Dr. Carlos Izcoa, Liv Fitness Club, Totto, Fidelis Talent Solutions, Aba Beauty Lounge, New York Fashion Award, Drama Blast Camp, Qalorie, Centro de Cáncer de la Mujer, Walter Otero Contemporary Art, Barilla, Sway, The English Lab, Beth Brow y Cristalia.

Evolución sustentable

Este año, Miss Universe Puerto Rico se enorgullece de presentar una cinta especial que lleva el nombre de cada municipio representado. La Cinta es una banda ecológica hecha de material sustentable, creada por The Sash Company, también usada por la organización internacional de Miss Universe.

La fabricación ecológica comienza en la producción al limitar la cantidad de agua y productos químicos utilizados para crear la cinta. Para su confección, usan materiales como Tencel Lyocell, que es una fibra que proviene de la pulpa de los árboles. De igual manera, trabajan con Vivify Textiles, una de las empresas de tejidos más innovadoras.

Este es un paso importante, pues la industria de la moda es uno de los principales contribuyentes a la contaminación, la degradación del suelo, los desechos de los vertederos y el consumo de agua. La fabricación sostenible es más importante que nunca y es determinante tomar acción. Cada paso es un avance.