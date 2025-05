¿Qué se celebra el 4 de mayo?

No comenzó hace mucho tiempo ni en una galaxia muy, muy lejana, pero cada 4 de mayo parece que las imágenes, memes y ofertas promocionales relacionadas con “Star Wars” tienen una gravedad ineludible.

El 4 de mayo —o "May the 4th", como dicen los fans— se ha convertido con los años en el Día de Star Wars, una festividad no oficial que celebra la saga espacial y todo su universo extendido.

¿Qué es el Día de Star Wars?

El Día de Star Wars fue creado por los fanáticos como un guiño ingenioso a una de las frases más icónicas de la saga: “Que la fuerza te acompañe” (May the force be with you). ¿Entiendes el juego de palabras? Bien, pues que el 4 de mayo te acompañe también.

No es una festividad oficial, pero se ha vuelto tan popular que incluso el presidente Joe Biden lo reconoció el año pasado cuando el actor Mark Hamill visitó la Casa Blanca un día antes.

“Me parece una forma muy ingeniosa de que los fans celebren su pasión y amor por Star Wars una vez al año”, dijo Steve Sansweet, fundador y presidente ejecutivo de Rancho Obi-Wan, un museo sin fines de lucro en California que posee la mayor colección del mundo de artículos relacionados con la saga.

¿Cómo comenzó?

La frase “May the 4th be with: you fue utilizada por los fans después del estreno de la primera película en 1977. Incluso apareció en un anuncio político británico en 1979 celebrando la victoria de Margaret Thatcher como primera ministra el 4 de mayo de ese año.

Para algunos seguidores, el verdadero Día de Star Wars es el 25 de mayo, fecha en que se estrenó el primer filme. El Concejo de Los Ángeles incluso declaró ese día como oficial en 2007, aunque la Legislatura de California votó en 2019 para designar el 4 de mayo como Día de Star Wars.

¿Cómo se ha popularizado?

El 4 de mayo se difundió de forma informal entre los fans mediante bromas internas compartidas en redes sociales y maratones de películas para conmemorar la fecha. Eventualmente, las marcas se sumaron a la celebración: desde Nissan hasta el whisky Jameson publican anuncios o mensajes alusivos.

Disney, que compró Lucasfilm en 2012, adoptó el día como una estrategia para promocionar aún más la franquicia con productos, proyecciones especiales y eventos temáticos.

No todos los fanáticos están encantados con cómo se ha comercializado esta broma originalmente subterránea. Chris Taylor, editor senior en Mashable y autor de “How Star Wars Conquered the Universe”, se autodenomina un “Grinch del 4 de mayo” debido precisamente a la comercialización.

“Me encantan los chistes de papá tanto como a cualquiera, pero por Dios, se puede llevar demasiado lejos”, dijo Taylor.

¿Cómo se celebra este año?

Este año se celebra a lo grande y a pequeña escala. Disney+ estrena la serie “Star Wars: Tales of the Underworld” el 4 de mayo, coincidiendo con el avance de la segunda temporada de “Andor”.

También se anunció una nueva película independiente de Star Wars protagonizada por Ryan Gosling, programada para 2027.

Disney lanza nuevos productos, desde sables de luz hasta joyería.

Muchos equipos de béisbol de las Grandes Ligas celebran el día con eventos especiales que incluyen personajes de la saga. Por ejemplo, los San Francisco Giants vendieron boletos que incluían una figura tipo bobblehead del lanzador Logan Webb como “Obi-Webb Kenobi”.

Es difícil encontrar un lugar donde no se celebren los festejos del 4 de mayo, desde panaderías con galletas temáticas hasta conciertos con la banda sonora de las películas.

En New Hope, Pensilvania, cuyo nombre coincide con el subtítulo del primer filme, es una celebración a nivel pueblo. Con apenas 2,600 habitantes, la localidad tiene personajes disfrazados en las calles y restaurantes que ofrecen platos como la “YodaRita”.

“Siempre bromeaba deseando un feliz ‘May the 4th’ —pero llevarlo a este nivel, sin duda ha elevado mi nerdería de Star Wars”, dijo Michael Sklar, presidente de la Cámara de Comercio de New Hope.