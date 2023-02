El presentador chileno Rafael Araneda, del programa Enamorándonos, que se transmite en la isla de lunes a viernes por TeleOnce, fue atropellado el domingo cuando corría bicicleta en Weston, Florida.

Así lo informó el lunes en la noche la copresentadora del programa, Ana Patricia Gamez, quien dijo que su compañero había sufrido un accidente y no iba a poder estar en el show durante los próximos días. “Rafa desafortunadamente tuvo un accidente este fin de semana. Él está bien, está fuera de peligro, pero necesita tiempo para recuperarse”.

Según publica Univision y la revista People, fue la esposa de Araneda, Marcela Vacarezza, la que compartió más detalles sobre el accidente que sufrió el presentador de 53 años en una entrevista para el diario chileno “Las últimas noticias”.

“Rafael iba en bicicleta y un tipo se pasó un Pare saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que (Araneda) voló”, contó la exreina de belleza.

Según Univision, el presentador de Enamorándonos perdió el conocimiento después del impacto que recibió, pero el casco que llevaba le salvó la vida: “Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos”, afirmó Vacarezza en la entrevista, donde también destacó que, aunque no le detectaron fracturas, sufrió “muchos hematomas”.