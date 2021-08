El comediante Raymond Arrieta le envió en la noche de hoy, martes, un mensaje al cantante Bad Bunny para intervenir por los miles de fanáticos que no alcanzaron a adquirir boletos para las dos funciones de su concierto “P FKN R”, que llevará en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

Los boletos para la segunda función del exponente urbano, que se celebrará el próximo 11 de diciembre, se acabaron ayer a solo minutos de iniciar la venta. Según Ticketera, sobre 138,000 personas se conectaron en busca de una entrada para el espectáculo de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista.

“El pueblo de Puerto Rico quiere que abras otra función para que puedan ir. Se quedó mucha gente fuera”, expresó el también presentador en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram en el que se le ve con unas orejas de conejo y comiéndose una zanahoria.

Además, Arrieta contó en tono jocoso que entre las personas que no pudieron comprar boletos para el tan ansiado concierto se encuentra su familia.

“Lo que pasa es que mi esposa trató de comprar boletos para tu concierto y estaba todo lleno. Pasó muchas horas ahí y no pudo comprar, las dos veces. El mensaje es que yo no quiero que tú me regales los boletos solamente quiero comprarlos, son cuatro”, relató.

“Solamente te pido, yo las voy a pagar, si me puedes avisar a mí media hora antes para que ella haga el turno por lo menos entre los primeros cinco para poder entrar te lo voy a agradecer. Y, luego, todo el mundo puedo comprar. ¿Está bien? Estamos bien (frase de una canción del artista). Bad Bunny, mi amigo, Benito”, añadió.

La primera función, que será solo para personas vacunadas contra el COVID-19 y se llevará a cabo el viernes 10 de diciembre, también se vendió el pasado viernes en su totalidad en menos de una hora. Según un comunicado de prensa, más de 145,000 personas hicieron fila digital desde tempranas horas de la mañana para obtener su pase al espectáculo.

Por otro lado, la Policía Municipal de San Juan informó que investigaron una querella de fraude, donde una mujer alegó haber sido estafada luego que compró dos taquillas para el concierto de Bad Bunny a un tercero y emitió su pago a través de la aplicación de ATH Móvil.

De acuerdo con la querellante, la perjudicada vio el anuncio sobre la reventa de estos boletos por la red social Instagram y pagó un total de $400 por las codiciadas taquillas a otra persona, a través de la aplicación. Posteriormente, la persona bloqueó el teléfono y se quedó con el dinero sin entregar las taquillas del concierto.

Es por esto que el principal oficial de Operaciones de Ticketera, Eduardo Cajina, exhortó a la ciudadanía a tener cautela al momento de comprar boletos de reventa.

“Siempre le digo a la gente que tenga cuidado al adquirir ‘tickets’ en mercados secundarios, ya que en muchas ocasiones no sabemos a quién se le está comprando”, explicó el empresario. “Hay unas páginas, por supuesto, que son más reconocidas que otras y que tienen más prestigio. Además de que tienen unos controles sumamente estrictos, por lo que no cualquiera puede publicar en esas páginas y revender sus boletos. Esto es algo normal en muchos mercados fuera de Puerto Rico, como en Los Ángeles, New York, Chicago, y en el resto de ciudades grandes”.

La diferencia está, según Cajina, en que en Estados Unidos el mercado secundario de venta de boletos está regulado y hay unas páginas oficiales que tienen acuerdos con los “venues” o con las compañías de boletos y el comprador va a la segura, porque está comprando en un sitio legítimo. Algo que no ocurre en Puerto Rico.