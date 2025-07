“A mi comunidad, seguidores, medios y personas que han acompañado mi camino. Hoy comparto una decisión que me ha costado aceptar, pero que nace desde el amor propio, la coherencia y el respeto por mis principios. He tomado la difícil decisión de renunciar oficialmente al título de Miss Earth Puerto Rico 2025. Ser coronada fue una de las experiencias más emocionantes y esperanzadoras de mi vida. Desde el día uno sentí un enorme orgullo de representar a mi isla y abrazar una plataforma que defiende la sostenibilidad, una causa con la que me identifico profundamente", lee la primera parte del comunicado de su renuncia.

“Esta decisión no fue tomada a la ligera, sino por falta de herramientas para representar dignamente a Puerto Rico. Requirió valentía, introspección y muchas conversaciones difíciles conmigo misma. Pero creo firmemente que una corona no puede estar por encima de la dignidad, la verdad y el respeto personal. Le pido a mi comunidad su comprensión, su empatía y su apoyo, como siempre me lo han brindado en cada faceta de mi desarrollo personal y profesional. Gracias por estar. Gracias por creer. Este no es el final, es apenas el comienzo", concluyó Meléndez Oyola.