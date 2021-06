En medio de la promoción de su nuevo documental autobiográfico “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”, la actriz Rita Moreno sacó unos minutos para defender al cineasta Lin-Manuel Miranda. En los pasados días, el largometraje “In The Heights” ha recibido críticas de un sector de la comunidad latina en Estados Unidos porque la adaptación del musical de Broadway está falto de representación de la comunidad afrolatina en los roles principales de la película.

Mientras grababa uno de los segmentos de “The Late Show with Steven Colbert”, la galardonada actriz detuvo su línea de pensamiento para preguntar “¿Podemos hablar un segundo de la crítica sobre Lin-Manuel? Eso realmente me molesta”. Casualmente, Miranda fungió como coproductor del documental que estrenó esta semana en el Festival de Tribeca en Nueva York.

“Parece que nunca se puede hacer lo correcto”, continuó Moreno. “Este es en hombre que literalmente ha traído la latinidad y la puertorriqueñidad a Estados Unidos. No pude hacerlo yo. Me encantaría decir que sí, pero no pude. Lin-Manuel lo ha hecho realmente sin ayuda, y estoy emocionada y orgullosa de que haya producido mi documental”.

Acto seguido, Colbert preguntó: “Entonces, ¿estás diciendo que si bien puedes entender de dónde provienen las preocupaciones de la gente, tal vez está fuera de lugar criticarlo en esto?”

“Bueno, simplemente estoy diciendo, ¿no puedes esperar un poco y dejarlo en paz?” Moreno respondió. “Hay mucha gente que son puertorriqueños, que también son de Guatemala, y que son negros. En Puerto Rico somos de todos los colores. Y así es como es, y sería muy bueno si no se les hubiera ocurrido eso y lo hubieran dejado en paz, solo por ahora. Quiero decir, realmente están atacando a la persona equivocada”.

En el día de ayer, Miranda utilizó su cuenta de Twitter para enviar disculpas por la situación. El actor indicó que podía “escuchar el dolor y la frustración por el colorismo” y en ese sentido “se quedó corta”. Además, mencionó que “al tratar de pintar un mosaico de esta comunidad, nos quedamos cortos. Realmente lo siento”, reiteró en su escrito.