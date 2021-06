El tema de las críticas dirigidas a la película “In The Heights” por la falta representación de afrolatinos entre sus personajes principales se mantiene vigente, gracias a las más recientes expresiones realizadas por la actriz puertorriqueña Rita Moreno. En una declaración escrita en su cuenta de Twitter, la ganadora de un Oscar indicó que se sentía “decepcionada consigo misma”, cuando -al tratar de defender el trabajo de Lin-Manuel Miranda- ignoró el reclamo de los negros que viven dentro de la comunidad latina.

“Estoy increíblemente decepcionada conmigo misma. Al hacer una declaración en defensa de Lin-Manuel Miranda en el programa de Colbert anoche, claramente ignoré las vidas de los negros que importan en nuestra comunidad latina. Es tan fácil olvidar que la celebración para unos, es un lamento para otros”, aclaró la artista, quien está en plena promoción del documental biográfico “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”.

“Además de aplaudir a Lin por su maravillosa versión cinematográfica de ‘In The Heights’, permítanme agregar mi agradecimiento por su sensibilidad y determinación de ser más inclusivo con la comunidad afrolatina en el futuro. Ya ves, puedes enseñarle nuevos trucos a este perro viejo”, escribó Moreno.

Las críticas a la actriz surgen luego de su presentación en el “The Late Show with Stephen Colbert” en donde indicó “¿Podemos hablar un segundo de la crítica sobre Lin-Manuel? Eso realmente me molesta. Parece que nunca se puede hacer lo correcto”, continuó Moreno. “Este es en hombre que literalmente ha traído la latinidad y la puertorriqueñidad a Estados Unidos. No pude hacerlo yo. Me encantaría decir que sí, pero no pude. Lin-Manuel lo ha hecho realmente sin ayuda, y estoy emocionada y orgullosa de que haya producido mi documental”.

Además de eso, Moreno continúo su argumento mencionando que los habitantes de Puerto Rico eran “de todos los colores”. “Hay mucha gente que son puertorriqueños, que también son de Guatemala, y que son negros. En Puerto Rico somos de todos los colores. Y así es como es, y sería muy bueno si no se les hubiera ocurrido eso y lo hubieran dejado en paz, solo por ahora. Quiero decir, realmente están atacando a la persona equivocada”.

A principios de semana, el propio Miranda utilizó su cuenta de Twitter para enviar disculpas por la situación. El actor indicó que podía “escuchar el dolor y la frustración por el colorismo” y en ese sentido “se quedó corta” la representación de la comunidad afrolatina en la película “In The Heights”. Además, mencionó que “al tratar de pintar un mosaico de esta comunidad, nos quedamos cortos. Realmente lo siento”, reiteró en su escrito.