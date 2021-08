El actor y modelo ecuatoriano, Roberto Manrique, conocido por sus interpretaciones en novelas como “Doña Bárbara” y “Sin senos sí hay paraíso”, publicó el pasado viernes un emotivo vídeo en su cuenta de Instagram donde -además de hablar de su sexualidad- aprovechó para dar detalles de su relación y narró cómo fueron los últimos instantes junto a su papá “cuando estaba por despedirse de este plano”.

“Quiero decirles una cosa muy importante y muy personal, muy íntima, de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hacerlo, y es mi sexualidad. Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quien soy que realmente son lo prioritario, y sigo pensando que es así”, dijo al inicio del video.

Sin embargo, el artista de 42 años, quien también se ha destacado por ser activista y defensor de la naturaleza, precisó que decidió hacerlo público luego de unas semanas de reflexión donde llegó a la conclusión que “no se terminaba de amar”.

PUBLICIDAD

“Realmente no siento que esté saliendo del clóset, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede fluir hasta que yo le diga: ‘no tienes de qué sentirte culpable’”, subrayó luego de detallar que sus familiares, amigos y colegas sabían que era gay.

Manrique continuó que creció en un ambiente que no lo dejaba mostrar su identidad.

“Robertito se crio en un mundo que no le permitía ser quien era, donde hasta llorar no era de hombres, donde la vulnerabilidad no era digna, estaba juzgada, ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres; y que sentía, desde que tengo memoria, que en mí había algo que estaba mal”, señaló.

El intérprete de “Santiago”, el esposo de “Catalina” en “Sin senos sí hay paraíso” también reveló que desde hace siete años comparte su vida con una persona de la que está “enamoradísimo”. El actor enalteció las cualidades de su pareja, con la que colabora en algunas campañas a beneficio del entorno natural.

“No se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado. (...) Es un ser increíble, trabaja en activismo, es un hombre increíble que ha estado para mí, ahí, conmigo en la India, que ha sido mi apoyo a distancia”, expresó sobre su novio.

El graduado de comunicación social relató que cuando le confesó a su padre que era homosexual, este pensó que iba a sufrir porque “las personas homosexuales no eran felices”.

No obstante, cuando estaba en su lecho de muerte, le dijo al oído a su progenitor que no debía preocuparse. “No tienes de qué preocuparte papá. Puedes irte tranquilo, puedes irte feliz. Yo soy plenamente feliz. Soy un hombre feliz, papi, y tienes toda la libertad de irte a tener un viaje maravilloso con el universo”, señaló.