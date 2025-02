“Saludados quedan todos”: el mensaje de Mónica Pastrana ante críticas en redes

“En el episodio conociendo a los famosos, nunca dije que ella me negó el saludo, me saludó, lo que se destacó fue la forma en que me miró, ya que nos conocemos desde hace años y al final del día, tú que me estás viendo no tienes que ser mi amiga o mi amigo para yo poderme alegrar de tus éxitos, yo simplemente conté una experiencia tal cual ocurrió hace años porque ese era el tema de ese podcast ese día y los mismos artistas dicen, los artistas se deben a su público, porque sin público no hay artistas, así que en estos casos, yo siempre invito a la cordialidad”, expresó.